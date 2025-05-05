Ворог готує провокації до 9 травня, – "Атеш" викрив методичку спецслужб Кремля

До 9 травня Москва може влаштувати низку провокацій у Росії та на окупованих територіях. Кремль прагне дискредитувати всі рухи спротиву.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Атеш".

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Для чого росіянам теракти 9 травня

Агенти руху "Атеш" з різних силових структур РФ передають інформацію про те, що російські спецслужби планують провокації на 9 травня з метою звинуватити в них рухи спротиву. Можливі теракти про цивільних як у Росії, так і на тимчасово окупованих територіях.

Партизани зазначають, що це класична методичка ФСБ, яку спецслужби неодноразово використовували. У Кремлі прагнуть створити пропагандистську картинку, посилити репресії та дискредитувати всі рухи спротиву, зокрема і "Атеш".

Ми офіційно заявляємо: рух "Атеш" діє виключно проти окупаційних військ і військової інфраструктури. Ми не воюємо проти мирного населення – ми діємо в інтересах простих громадян. Саме тому ворог боїться нас і намагається нас очорнити,

– повідомляють у русі опору.

Зауважимо, що Володимир Зеленський також вважає, що до 9 травня Росія може вдатися до різних провокацій, адже це в стилі Кремля. "Провокації можуть бути, але це залежить від росіян. Якщо хтось їм ще вірить, то нехай це спробують на собі останні місяці", – вказав президент..