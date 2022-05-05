9 травня Росія маршуватиме на величезній могилі

Розслідування AP встановило, що внаслідок російського бомбордування драмтеатру у Маріуполі 16 березня загинули понад 600 людей. В Росії це недолуго спростовують.

Міністерство брехні проти правди

І знову пропонується вибір: кому вірити? Плутаній і незрозумілій заяві пресслужби МО Росії чи найавторитетнішому світовому виданню Associated Press?

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Пресслужба Міністерства Оборони Росії – це інструмент для генерації пропагандистської брехні, жодна "правда" до його завдань і не входить.

Associated вже років сто займається професійною доказовою журналістикою та має бездоганну репутацію.

Пресслужба, не обтяжуючи себе пошуком доказів, фактами та експертизами, – бубонить, що театр обрушили самі на себе українці.

Associated Press доказово та докладно описує трагедію болісної смерті 600 дітей, жінок, людей похилого віку, інвалідів, які загинули з вини путінської армії.

Світ знає правду

Зрозуміло, що весь цивілізований світ повірить агенції, а не пресцентру.

Маріупольський драмтеатр, безперечно, увійде в історію воєнних злочинів і відповідатиме за нього Росія.

Та сама, що збирається 9 травня переможно маршувати на цій величезній могилі.

Чому Росія історично краде все українське – дивіться відео: