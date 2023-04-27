Минулого року такого не було, – військовий оглядач про заходи безпеки в Росії до 9 травня

Українська розвідка рекомендувала росіянам перебувати якомога далі від військових об'єктів та різних "парадів" на 9 травня. Це надзвичайно доречна порада, адже в окупантів почастішали різні "бавовни".

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, безпілотники невідомого походження вже долітають навіть до Москви та Санкт-Петербурга.

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Це досить доречна порада від українських розвідників. Тим паче що з початком повномасштабного вторгнення окупанти перемістили значну кількість власних зенітних ракетних комплексів на окуповані території. А сама Росія багато де опинилася "голою".

В Росії є сили, які займаються саботажем

На думку Мусієнка, в Росії все більше набирає обертів різна підривна діяльність та саботаж. Це можуть бути різні групи людей, які намагаються розхитати режим Путіна. А вже потім – здійснити переворот.

Гляньте, як там все серйозно із заходами безпеки. Це безпрецедентно. Торік такого не було, що стосується підготовки до 9 травня. Щоб закривали Красну площу… Вони теж по своїх каналах мають всередині інформацію, що в них може хтось протидіяти (режиму – 24 Канал),

– зазначив Мусієнко.

В Росії вже сталося досить багато незрозумілих історій, які можуть бути наслідком саботажу. Одна з них – падіння авіабомб в Бєлгороді. Або ж регулярні інциденти з літаками на території Росії.

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Сюди варто додати регулярні зливи телефонних розмов між російськими олігархами та іншими впливовими людьми. Тут можуть бути замішані силовики.

Думаю, що це все здійснює різна "фронда" та силовики, які перебувають в опозиції. Тільки вони мають серйозні засоби, щоб усіх прослуховувати. Так вони намагаються скидати усю провину на Путіна. А друге – створити підґрунтя для майбутнього перевороту, демонструючи невдоволення серед еліт,

– розповів Мусієнко.

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