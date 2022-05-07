9 травня в Україні можуть активізуватися російські диверсанти, – МВС

В Україні напередодні 9 травня може відбутися суттєва активізація диверсантів та інших кримінальних елементів. Проте правоохоронці вже готуються до будь-яких варіантів розвитку подій.

Детальніше описав можливі небезпеки 6 травня заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його включення в ефірі національного телемарафону.

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Диверсійні групи не єдина потенційна небезпека

У День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні по всій країні будуть проводитися заплановані заходи. Єнін підкреслив, що під час них у всіх регіонах стежитимуть за порядком понад 5 тисяч правоохоронців.

Безумовно, ці символічні дати для російського агресора – як червоне для бика. Тому ми готові до протидії ДРГ та іншим кримінальним елементам, які цілком імовірно можуть активізуватися у ці дні,

– сказав заступник міністра.

Також він додав, що росіяни можуть здійснювати вкрай жорсткі обстріли всієї території нашої держави. Тому посадовець закликав у жодному разі не нехтувати сигналами повітряної тривоги, особливо в ці дні. Слід зауважити, що про це також просив президент Володимир Зеленський.

Поліція постійно затримує потенційних диверсантів

Також Євгеній Єнін розповів, що наразі затримування потенційних членів диверсійних груп є досить частим явищем. Для прикладу, 6 травня спіймали особу, яка активно співпрацювала з ворогом.

Наразі вже є підтвердження того, що впійманий чоловік "відмітився" ще під час тимчасового захоплення ворогом території Київщини. Тоді він передавав росіянам дані про нагромадження стратегічних запасів. Також цей зловмисник показував, де живуть учасники АТО й активісти.

Коли ворог пішов з визволених територій, ця особа, звичайно, намагалася закамуфлювати себе під образ захисника батьківщини. Та це йому не допомогло… Усе зафіксовано на відеокамери,

– розповів представник МВС.

Він додав, що зібрані дані стануть досить ґрунтовною доказовою базою. Тому підозрюваний ніяк не зможе уникнути суворого покарання.

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