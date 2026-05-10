Парад у Москві 9 травня став нищівною демонстрацією повного виснаження Росії, – The Telegraph

Парад на Красній площі 9 травня продемонстрував, що Росія дедалі більше відчуває напруження, ізоляцію та невпевненість у власному майбутньому. Відсутність військової техніки цього року виглядала не просто як зміна формату, а як непряме визнання реального стану справ.

Про це йдеться в матеріалі The Telegraph.

Як пройшов парад у Москві?

Режим, який колись прагнув продемонструвати свою військову міць перед світом, цього разу не зміг показати ні бронетехніки, ні ракет, ні техніки з фронту.

Для держави, яка значною мірою вибудувала свою сучасну ідентичність навколо військової сили, це виглядало не як святкування перемоги, а ретельно контрольована демонстрація виснаження.

Як зазначають у The Telegraph, навіть на початку вторгнення в Україну Кремль ще міг демонструвати колони танків, ракетних установок і авіації.

Однак цьогоріч масштаб був зовсім – кілька застарілих літаків у небі не змогли приховати того факту, що російські військові ресурси зазнають значного виснаження на полі бою.

Ще більш показовими стали паради в регіонах Росії, зокрема на Далекому Сході, де з'являлися танки часів Другої світової війни.

Постійно з'являються припущення, що частину цих музейних "реліквій" зараз повертають до бойового використання, оскільки на фронті в Україні вже знищено тисячі сучасних російських броньованих машин. Якщо це відповідає дійсності, то це є нищівним свідченням масштабів виснаження російської армії,

– йдеться в матеріалі.

Не менш промовистою була і ситуація з особовим складом.

Російських військових на параді, схоже, підсилювали солдати з Північної Кореї – безпрецедентний сигнал для держави, яка раніше наголошувала на самодостатності своєї армії. За словами журналістів, це також підкреслює дедалі більшу залежність Москви від авторитарних союзників.

Важливо! Військовий оглядач Денис Попович в етері 24 Каналу зазначив, що ганьба, пов'язана з цим парадом – починаючи від його урізаного формату та дозволу на його проведення, який змусив Пєскова почервоніти, – тепер нібито вимагає від Росії певної реакції. Зокрема, експерт не виключає можливості великого обстрілу після завершення перемир'я 11 травня.

Дипломатично ситуація була не надто кращою. Цьогоріч на параді Путін був разом з невеликою групою лідерів авторитарних режимів. Натомість відсутність Сі Цзіньпіна, який раніше відвідував подібні заходи, стала помітним сигналом обережнішої позиції Пекіна.

Путін, як і очікувалося, спробував звернутися до міфу "Великої Вітчизняної війни", проводячи порівняння між радянськими тріумфами, такими як Курська битва, та нинішньою боротьбою в тому ж регіоні. Однак цей контраст неможливо ігнорувати,

– додають у The Telegraph.

У 1943 році СРСР використав тисячі танків в одній із вирішальних бронетанкових битв в історії. Сьогодні ж Росії не вдається продемонструвати навіть символічну присутність бронетехніки безпосередньо на Красній площі.

Водночас Володимир Зеленський дедалі частіше подає Україну не як державу, що обороняється та бореться за виживання, а як країну, яка активно формує нові підходи до сучасної війни. Використання дронів, швидка адаптація на полі бою та інтеграція західних технологій оголили слабкі місця російської військової системи – як у доктрині, так і в забезпеченні.

Якщо раніше Росія використовувала військову загрозу як інструмент впливу, то тепер Україна сама передає бойовий досвід союзникам, які занепокоєні загрозами іранських дронів та гібридної війни.

Чи дотримується Росія оголошеного перемир'я?

Напередодні 9 травня та параду на Красній площі Росія оголосила так зване перемир'я з 00:00 8 травня до 10 травня.

Однак, попри заяви Кремля, бойові дії на фронті не припинилися.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що після початку дії "перемир'я" зафіксували 51 бойове зіткнення. Також російські дрони 9 травня атакували цивільну інфраструктуру в Харківській та Херсонській областях.

Дані системи NASA FIRMS, а також повідомлення українських і російських джерел свідчать лише про зниження інтенсивності бойових дій на фронті, особливо на півночі України.

Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), російські війська використали перемир'я для ротацій, перегрупування, перекидання підкріплень та налагодження логістики вздовж фронту – ймовірно, готуючись до нових наступальних дій.