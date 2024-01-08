9 ударів, жертва, перебита колія: нові деталі одного з наймасованіших обстрілів Кривого Рогу
Росія вдарила по Кривому Розі на Дніпропетровщині ракетами. На жаль, вороги пошкодили торговельний центр та десятки інших цивільних об'єктів.
Через ворожу атаку в місті працюють три оперативні штаби. Олександр Вілкул розповів, що відбувається у Кривому Розі.
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Що відомо про наслідки атаки у Кривому Розі
Щонайменше 9 ракетних ударів. Попередньо – одна людина загинула (жінка 62 роки), 3 людини поранені, не тяжкі,
– написав Вілкул.
За його словами, вороги у Кривому Розі:
- пошкодили торговельний центр;
- перебили лінії та контактну мережу швидкісного трамвая (на відновлення необхідно орієнтовно тиждень). Швидкісний з другої половини дня працюватиме у човниковому режимі лише з Кільцевої до Мудрьонної;
- вибили орієнтовно 300 вікон у двох лікарнях. Хворих перевели в інші палати;
- пошкодили орієнтовно 20 приватних будинків та понад 200 багатоквартирних, 3 школи, Терцентр, вікна, балкони.
В ефірі "Радіо Свобода. Ранок" політик розповів, що торговий центр підлягає відновленню, "утім терміни прогнозувати складно". Щодо колії швидкісного трамвая, то вона "дуже перебита", відновлення почнуть 8 січня.
"Це була одна із наймасовіших атак по місту, сили Росії використали й крилаті ракети, і балістику", – запевнив Вілкул.
Росія атакувала Україну ракетами 8 січня
- Валерій Залужний розповів, що Росія вночі та вдосвіта проти 8 січня запустила по Україні 59 засобів повітряного нападу противника. Зокрема, мовиться про 8 ударних дронів типу Shahed-136/131, 7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської області, 4 аеробалістичні ракети "Кинджал", 24 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55, 8 крилатих ракет Х-22, 6 балістичних ракет "Іскандер-М", 2 керовані авіаційні ракети Х-31П з літаків тактичної авіації.
- Вибухи пролунали у Дніпропетровській та Харківській областях, у Запоріжжі та Хмельницьку. Заступник голови Офісу Президента Олексій Кулеба розповів, що вороги поранили 33 людини, вбили 2 людей.
- Наші військові збили у небі над Україною 8 ударних безпілотників Shahed-136/131 та 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.