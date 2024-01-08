9 ударів, жертва, перебита колія: нові деталі одного з наймасованіших обстрілів Кривого Рогу

Росія вдарила по Кривому Розі на Дніпропетровщині ракетами. На жаль, вороги пошкодили торговельний центр та десятки інших цивільних об'єктів.

Через ворожу атаку в місті працюють три оперативні штаби. Олександр Вілкул розповів, що відбувається у Кривому Розі.

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Що відомо про наслідки атаки у Кривому Розі

Щонайменше 9 ракетних ударів. Попередньо – одна людина загинула (жінка 62 роки), 3 людини поранені, не тяжкі,

– написав Вілкул.

За його словами, вороги у Кривому Розі:

пошкодили торговельний центр;

перебили лінії та контактну мережу швидкісного трамвая (на відновлення необхідно орієнтовно тиждень). Швидкісний з другої половини дня працюватиме у човниковому режимі лише з Кільцевої до Мудрьонної;

вибили орієнтовно 300 вікон у двох лікарнях. Хворих перевели в інші палати;

пошкодили орієнтовно 20 приватних будинків та понад 200 багатоквартирних, 3 школи, Терцентр, вікна, балкони.

В ефірі "Радіо Свобода. Ранок" політик розповів, що торговий центр підлягає відновленню, "утім терміни прогнозувати складно". Щодо колії швидкісного трамвая, то вона "дуже перебита", відновлення почнуть 8 січня.

"Це була одна із наймасовіших атак по місту, сили Росії використали й крилаті ракети, і балістику", – запевнив Вілкул.

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