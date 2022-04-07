90% загиблих у Бучі померли внаслідок розстрілів

Після того, як російська армія покинула Бучу, у місті щодня виявляють тіла вбитих людей. Більшість із них загинула внаслідок прямого кульового поранення, а не через артилерійські обстріли.

Зайшовши в місто, українська армія побачила безліч тіл, які лежали просто на дорогах. Убитих і досі продовжують знаходити у підвалах, приватних садибах, парках та скверах.

До теми Кількість виявлених тіл зростає з кожним днем, людей знаходять у парках і садах, – мер Бучі

Коли була можливість, люди намагались прикопувати тіла, щоб їх не розтягли собаки.

Людей вбивали умисно

Майже 90 відсотків (загиблих – 24 канал) – це кульові поранення, а не осколкові,

– розповів мер міста Анатолій Федорук.

У Бучі та у селах громади щодня знаходять поодинокі поховання.

Окрім цього, є кілька масових поховань. На території підприємства "Украгропостач" російські окупанти просто скидали тіла людей із зав'язаними руками. На вулицях Вокзальна, Яблунська та на території дитячого табору "Променистий" теж знайшли людей із зав'язаними руками та кульовими пораненнями.

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