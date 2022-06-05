94-річна українка, яка пережила Голокост, була змушена втекти від війни до Німеччини
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У Німеччині зараз перебуває 94-річна Зоя Бурда, яка була змушена втікати від російських окупантів. Примітно, що жінка пережила Голокост.
Пані Зоя пригадує, що у дитинстві їй доводилося ховатися від німецьких нацистів, а тепер вона бігла від російських військ у Німеччину.
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Найбільше Зоя сумує за домом
Жінку евакуювали з Києва, зараз вона зі своїм 70-річним сином Євгеном живе у Гейдельберзі. Зоя зізнається: рада, що у безпеці, але дуже сумує за домом. Каже, що у Гейдельберзі дуже красиво: милі люди та красиві старі будинки. Однак нічого не може замінити рідну країну.
94-річна Зоя Бурда / Фото Bild
Ложки із Другої світової
Діти та онуки жінки перебувають поза зоною бойових дій, але жінка підтримує зв'язок із друзями та сусідами у Києві. Зазначає, що багато говорить телефоном. Мусить знати, чи цілі вікна в її квартирі.
Моє найзаповітніше бажання – знову побачити свою батьківщину,
– каже жінка.
Із собою Зоя привезла ложки, з якими вона ховалась у дитинстві під час війни.
Ложки, з якими Зоя ховалась під час Другої світової / Фото Bild
У Маріуполі загинула 91-річна Ванда Об'єдкова
В одному з підвалів Маріуполя у квітні померла 91-річна Ванда Об'єдкова, яка теж пережила Голокост. В останні тижні життя із нею була її донька Лариса. Вона пригадує, що матір не могла зрозуміти, чому все це відбувається.
Під час окупації Маріуполя у 1941 році, коли есесівці прийшли до родини й забрали матір Ванди, Марію, дівчинці вдалося уникнути арешту, сховавшись у підвалі. Однак врятуватись від російської навали жінка вже не змогла.
Поховали Ванду серед безперервних обстрілів у громадському парку менш ніж за кілометр від Азовського моря.
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