95% друзів – вакциновані, – отець Тарас відповів, чи потрібно вакцинуватись священникам

Священник УГКЦ Тарас Михальчук заявив, що для священників наразі нема зобов'язання вакцинуватись. Водночас він наголосив: серед кола його друзів-священнослужителів – 95% вакцинованих.

Настоятель Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла у Львові розповів, що у квітні 2021 року священнослужителів на рівні Кабміну прирівнювали до соціальних працівників. Вони мали змогу добровільно вакцинуватися.

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Отець наголосив, що жодних вказівок він не отримував. Йому надіслали лише інформацію: вакцинуватися можна у такий то день і в таку то годину, якщо є бажання.

Для священників нема зобов'язання вакцинуватись. Однак серед кола моїх друзів-священнослужителів, зокрема з Гарнізонного храму, 95% вакцинованих,

– наголосив священник.

Водночас деякі священники, які перехворіли COVID-19, через певні приписи наразі не вакцинуються.

Вакцинація – не гріх

Отець Тарас розповів, що релігія і віра зовсім не суперечать тому, щоб вакцинуватися.

Не гріх піти й щепитися від коронавірусу. Водночас покупка COVID-сертифікату – це ще гірше, ніж осуд. Усе тому, що тут є об'єктивна дія, матеріальна дія, обман.

Сам отець Тарас та його дружина вакцинувалися ще у квітні 2021 року. Їх щепили препаратом від AstraZeneca. За словами священника, все організували дуже гарно.

Розмову із священнослужителем та настоятелем Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла у Львові Тарасом Михальчуком читайте у межах нового проєкту сайту 24 каналу – "Інтерв'ю24"

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