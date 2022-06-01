Росіяни в центрі Сєвєродонецька, удари по Львівщині: основне за 98 день війни

Україна вже 98-ий день продовжує свою героїчну боротьбу проти російських загарбників. Ми стали ще на день ближчими до перемоги.

Українські захисники та захисниці продовжують мужньо боронити нашу державу. Про головні події 1 червня – 98 дня повномасштабної війни – читайте у матеріалі 24 каналу.

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23:48 Олексій Арестович заявив, що у березні 2022 року білоруським військовим наказали готуватись. Проте тоді понад 60% військових Білорусі відмовились наступати на Україну.

23:37 Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що Лисичанськ – під контролем України. Він поруч з Сєвєродонецьком, у який зайшли окупанти, проте посадовець пояснив, що оборона Лисичанська потужна.

23:17 Очільник Львівської ОВА заявив, що ввечері 1 червня окупанти вдарили ракетами по транспортній інфраструктурі. Попередньо – двоє поранених. Загиблих немає, проте інформація ще уточнюється.

23:15 Речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник заявив, що ситуація на Запоріжжі динамічна. Росія там також тримає свої підрозділи.

Але якщо ми бачимо, що десь на якомусь напрямку в нас є можливість вибити росіян, то саме так Збройні Сили й діють. Це дуже динамічна ситуація, тобто сьогодні ми можемо мати якусь негативну інформацію, а завтра вона може стати на наш бік,

– пояснив речник.

22:58 Очільник Львівської ОВА Максим Козицький підтвердив, що в області наприкінці доби 1 червня пролунали вибухи. Було влучання ворога в Стрийському районі.

22:39 У Стрийському районі, що на Львівщині пролунали звуки вибухів. Людей закликали не виходити з укриттів.

21:59 У Київській області жителі чули звук вибуху. Ймовірно, могла спрацювати ППО. У соцмережах пишуть, нібито ракету збили за 100 кілометрів від Києва. Підтверджень цієї інформації немає. Людей просять не виходити з укриттів.

21:52 Олексій Арестович прокоментував слова очільника МЗС Росії Сергія Лаврова. Путінський політик сказав, що нібито існують ризики залучення третіх країн до війни з Україною, якщо Київ отримає американські реактивні системи залпового вогню.

Радник Андрія Єрмака пояснив, що подібні висловлювання звучать ще з 24 лютого – початку повномасштабного вторненння Росії в Україну. Проте запевнив – нічого не буде.

Вони пустили "бульбашку", тому що треба ж якось пояснювати своєму суспільству, а як вони не змогли припинити й зірвати постачання озброєння до України,

– сказав Арестович.

21:23 У Міноборони США пояснили, що входить до 11 пакета військової допомоги від США. Зокрема, Україна отримає: РСЗВ HIMARS та ракети до них; 4 гелікоптери МІ-17; 5 контрбатарейних радарів; ️2 радари повітряного спостереження; ️1000 ракет до Джавелінів та 50 установок; ️6000 одиниць протитанкового озброєння; ️15 000 боєприпасів до гаубиць; ️15 тактичних транспортних засобів.

21:18 По всій території України пролунав сигнал повітряної тривоги.

21:06 Сергій Гайдай – голова Луганської ОВА – повідомив, що вдалося здійснити неможливе: українським героям вдалося прорватися у Гірську громаду. Туди доставили гуманітарну допомогу. Окрім того, вдалося евакуювати декількох місцевих жителів.

21:01 Українські захисники у Лимані ліквідували 45-річного російського підполковника Заура Дімаєва та 40 кадирівців.

20:37 Сергій Гайдай заявив, що у Сєвєродонецьку українські герої здійснили пробні контратаки. Вдалося захопити 6 полонених.

19:54 Джо Байден оголосив: США нададуть ЗСУ ракетну артилерійську систему HIMARS з боєприпасами.

19:39 Валентин Резніченко – голова Дніпропетровської ОВА – заявив, що російські окупанти випустили по області 3 ракети. Їх запустили з "Торнадо" – реактивних систем залпового вогню.

19:07 Олексій Арестович повідомив, що на Херсонщині найімовірніше виявили нову цинічну розправу російських окупантів над цивільними жителями. Однак наразі інформацію перевіряють.

18:23 Єнс Столтенберг – генсек НАТО – заявив, що Альянс реагує на всі ядерні погрози з боку Росії. Погрози Кремля є дуже небезпечними. Однак змін в розміщені російської ядерної зброї наразі не фіксують.

18:20 Володимир Зеленський поспілкувався з українськими дітьми, які наразі перебувають у Польщі. Президент зізнався, що великим святом для нього буде, коли усі діти матимуть змогу повернутися у безпечну Україну.

18:09 Ентоні Блінкен оголосив, що США виділяють новий пакт військової допомоги для України. Цього разу мовиться про 700 мільйонів доларів.

18:00 Генштаб ЗСУ оновив інформацію про актуальну ситуацію на фронті.

Головне

Російські загарбники встановили контроль над східною частиною Сєвєродонецька.

Ворог проводить штурм у Комишувасі. Водночас жодного успіху окупанти не мають.

Російські загарбники заблокували доступ до українських операторів й інтернету практично на всій тимчасово захопленій території.

17:03 Віталій Кім повідомив, що у житловий квартал Миколаєва прилетіли 4 ворожі снаряди. На жаль, одна людина загинула. Олександр Сєнкевич наголосив, що внаслідок обстрілу Миколаєва пошкоджені лінії однієї з підстанцій. Через це жителі Корабельного району тимчасово залишилися без світла. Полагодити все обіцяють за 1,5 – 2 години.

16:54 Віктор Андрусів – радник глави Міністерства внутрішніх справ – повідомив, що Дениса Пушиліна – ватажка донецьких бойовиків – поранили у Лимані.

16:40 Російські загарбники вкотре обстріляли Гуляйполе.

16:34 Олександр Мотузяник – речник Міністерства оборони – повідомив, що російські окупанти пішли на штурм Воздвиженки (Донеччина) та мали частковий успіх. Ворог захопив частину села.

16:13 Дмитро Живицький – голова Сумської ОВА – повідомив, що близько 13:30 російські загарбники випустили з літака по території Шалигінської громади 6 ракет. Інформацію про постраждалих наразі уточнюють.

16:00 Олександр Мотузяник – речник Міністерства оборони – розповів, що на Херсонщині українські захисники та захисниці здійснили успішні контрнаступальні дії. Окупанти вже обладнують другу й третю лінію оборони.

15:55 У багатьох областях України повідомили про повітряну тривогу.

15:46 Олександр Мотузяник – речник Міністерства оборони – розповів, що російські військові ведуть наступ у напрямку Лиман – Старий Караван. Герої ЗСУ відбивають ворожі атаки.

15:02 Глава ОП Андрій Єрмак повідомив, що війна забрала 35% українського ВВП. Україна втратила понад 200 заводів.

14:51 Олексій Резніков – міністр оборони – повідомив, що очікує добрих новин з Польщі. Делегація Міноборони завершує свою роботу вже 1 червня. Усі деталі оголосять незабаром.

14:51 Олександр Сєнкевич повідомив про артилерійський обстріл Миколаєва.

13:42 На Одещині місцеві мешканці почули гучний звук вибуху. Повітряну тривогу в області не оголошували, що саме сталося та чи є руйнування – наразі невідомо.

13:27 Міністр оборони Олексій Резніков передав бійцям Сил спеціальних операцій власне баггі. У 2013 році завдяки йому він став чемпіоном України з їзди по бездоріжжю.

Перед тим, як передати баггі ЗСУ, міністр провів тест-драйв у складних умовах: відео

13:11 Андрій Єрмак відреагував на пропагандистські тези Кремля про те, що Україна використовуватиме західну зброю для атак на Росію. Голова Офісу Президента заявив, що Київ не цікавить чуже, цим озброєнням ми будемо повертати власні території.

13:02 Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що росіяни намагаються якнайшвидше виготовити нову техніку, щоб відновити свої сили. Підприємства з виробництва зброї вже перевели на режим посиленої роботи – людей змушують працювати у кілька змін.

12:45 За минулу добу на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів загинули 4 цивільних. Серед них є 12-річний хлопчик. Також відомо, що поранень зазнали 7 мирних мешканців області.

12:44 Михайло Подоляк запевнив, що Україна обов'язково отримає від партнерів всю зброю, якої потребує. Однак це може статися не так швидко, як хотілося б. Радник керівника Офісу Президента впевнений, що зброя надійде, оскільки серед військово-політичних еліт Заходу є консенсус.

12:07 Наші воїни ліквідували заступника командира четвертого батальйону спецполку імені Ахмата Кадирова – Заура Дімаєва. Додому з України окупант відправиться в пакеті.

11:49 За підозрою у махінаціях з гуманітарною допомогою затримали заступника голови Чернівецької ОВА. За даними СБУ, посадовець дозволяв використовувати у комерційних цілях автомобілі швидкої допомоги, які передали з Італії.

Оборудку вдалося реалізувати через гендиректора однієї з медустанов.

11:43 Українські воїни почали штурмувати Давидів Брід на Херсонщині. Радник глави МВС Віктор Андрусів назвав це важливим успіхом та заявив, що тепер ЗСУ можуть створити там плацдарм для траси на Нову Каховку

11:43 Ймовірно, російські окупанти планують обстрілювати узбережжя Одеси. Адже вони почали розташовувати на острові Зміїний зенітні ракетно-гарматні комплекси та реактивні системи залпового вогню. Це свідчить й про інший намір – росіяни хочуть захистити свої судна від ураження ЗСУ.

11:32 Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв надати Україні сучасні системи протиповітряної оборони. За даними ЗМІ, ЗСУ отримають їх разом з новітніми ракетами IRIS-T. Шольц наголосив, що таке озброєння дозволить захистити від російських повітряних атак велике місто.

11:00 Ворожі бійці підірвали міст у Давидовому Броді у Миколаївській області. За словами голови ОВА Віталія Кіма, вони зробили це, оскільки бояться контрнаступу ЗСУ.

10:59 Російські окупанти готують провокації на заходах до Дня захисту дітей у тимчасово окупованих регіонах. Ворог цинічно хоче звинуватити ЗСУ в обстрілах мирного населення. У Центрі протидії дезінформації закликали українців негайно реагувати на сигнал повітряної тривоги.

10:56 Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що 70% території Сєвєродонецька перебувають під контролем ворога. Українські захисники відійшли, щоб зайняти вигідніші для себе позиції. Чиновник додав, що у місті все ще тривають важкі бої.

10:21 Російський "Газпром" вирішив припинити постачати Данії газ. Все тому, що країна відмовилася платити за нього російськими рублями.

10:12 Росія вирішила знову "побрязкати" перед світом своєю ядерною зброєю. У міноборони держави-агресорки повідомили про проведення в Івановській області навчань з ядерним озброєнням. До тренувань залучать тейківську дивізію ракетних військ стратегічного призначення.

10:04 За даними розвідки Великої Британії, половину Сєвєродонецька окупували кадирівці. Загарбники з усіх сил намагаються повністю захопити місто.

09:49 Російська армія завдала ракетного удару по Слов'янську. Через це 3 приватні будинки в одному з мікрорайонів міста повністю зруйновані, ще близько 10 – пошкоджені. Влада закликала місцевих мешканців не чекати, коли снаряд прилетить у їхній дім, а евакуюватися.

09:19 Уночі ворог знову атакував Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині. Цього разу вогонь відкрили з артилерії. На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

09:01 Російські солдати обстріляли з артилерії склозавод "Пролетарій" у Лисичанську. Пошкоджень зазнали декілька приміщень. Крім того, окупанти активно гатили по житлових районах. Лише за добу вони знищили 26 будинків місцевих мешканців.

08:46 За минулу добу наші воїни ліквідували близько 200 ворожих бійців. Загальні втрати російської армії за весь час війни становлять:

особового складу – близько 30 700 (+200 за останню добу) осіб;

танків – 1 361 (+3) одиниця;

бойових броньованих машин – 3 343 (+41) одиниці;

артилерійських систем – 659 (+10) одиниць;

реактивних систем залпового вогню – 207 одиниць;

засобів протиповітряної оборони – 94 (+1) одиниці;

літаків – 208 одиниць;

гелікоптерів – 175 (+1) одиниць;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 519 (+4) одиниць;

крилатих ракет – 120 одиниць;

кораблів та катерів – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 290 (+15) одиниць;

спеціальної техніки – 49 (+1) одиниць.

08:40 Російські окупанти активізували повітряну розвідку над Одеською областю. Роблять вони це для того, щоб оцінити, яких руйнувань завдали під час попередніх ракетних ударів.

07:10 Актуальне зведення Генштабу про ситуацію на фронті:

Окремі підрозділи окупантів досягли успіху під час штурму Сєвєродонецька. Тепер вони закріпляються в центрі міста.

Через втрати у районі Довгенького окупантам довелося відвести деякі підрозділи на відновлення до Ізюма.

Росіяни стягнули у Василівку, що в Запорізькій області, застарілі танки Т-62. Крім того, вони удосконалюють другу лінію оборони.

У Чорному морі сильний шторм зірвав з якорів 2 ворожі міни. Одну з них знищили українські військові на березі в Одеській області, іншу – ліквідували зразу в морі.

Росіяни завдали ракетного авіаційного удару із літаків Су-35 по Білопіллю на Сумщині. Крім того, окупанти гатили з артилерії по місті Середина-Буда.

05:03 Питну воду у Миколаєві наразі подають по днях. Мер міста Олександр Сєнкевич зізнався, що невідомо, коли відновлять нормальне водопостачання, однак це точно буде не швидко. Влада активно працює над розв'язанням цієї проблеми.

04:19 В інтерв'ю іноземним ЗМІ Володимир Зеленський повідомив, що на війні щодня гинуть 60 – 100 українських військових. Крім того, поранень зазнають близько пів тисячі бійців.

03:08 Президент США Джо Байден заявив, що його держава надасть Україні досконалі ракетні системи та боєприпаси до них. Ця зброя дозволить краще вражати росіян, які вдерлися на територію нашої країни.

03:01 Наразі залишається велика загроза ракетного удару по території України з Чорного моря. Адже там росіяни тримають кілька фрегатів з ракетами "Калібр".

02:45 Упродовж доби на Півдні України ЗСУ знищили:

70 ворожих бійців;

самохідну артилерійську установку;

2 зенітних установки;

2 гаубиці "Мста-Б";

4 одиниці броньованої техніки;

5 військових автомобілів;

безпілотник "Орлан-10".

02:09 Ворожі війська підірвали мости через річку Інгулець в районі Давидового Броду та Великої Олександрівки, що у Херсонській області. Крім того, вони замінували все узбережжя ріки. Росіяни зробили це для того, щоб стримати українських воїнів від просування.

01:57 У Запоріжжі та Одесі прибрали захисні споруди з центральних районів. Мовиться про протитанкові їжаки та конструкції з бетонних блоків. Таке рішення схвалили, щоб відновити економічну активність, допомогти бізнесу та покращити логістичне сполучення.

Місцева влада наголосила, що таке рішення не є скасуванням оборони, а просто зміною її формату.

00:56 За добу російські окупанти обстріляли на Донбасі понад 30 населених пунктів. Через це загинула одна жінка, а 2 чоловіків – зазнали поранень. Також відомо, що ворог пошкодив 45 цивільних об'єктів, зокрема, житлові будинки, дитячий садок, школу мистецтв тощо.

00:14 Речник Пентагону Нед Прайс повідомив, що невдовзі США оголосять про надання нової важливої допомоги для України. Зокрема, Вашингтон відправить Збройним Силам Україні нові види озброєння. Більше деталей наразі невідомі.