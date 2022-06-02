Бої в Сєвєродонецьку, ворог підірвав мости на Криворізькому напрямку: основне за 99 день війни

Український народ героїчно бореться з російською навалою вже 99 днів. Кожен новий день невпинно наближає нас до перемоги.

Збройні Сили України продовжують мужньо боронити нашу державу. Про головні події 2 червня – 99 дня повномасштабної війни – читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Росіяни в центрі Сєвєродонецька, Зеленський назвав втрати ЗСУ: основне за 98 день війни

16:03 Мобілізовані з квазіреспублік на Донбасі скаржаться на безлад та погане ставлення в російській армії. Окупаційне командування нікого не відпускає на ротацію, а дружини "вояків" вимушені штурмувати військові частини.

15:43 У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію в Сєвєродонецьку. Українські оборонці мають бути готовими до різного розвитку подій, проте наказу відступати у них не було. Мета ворога залишається тією самою – оточити наші сили на Луганщині.

15:33 На Київщині напередодні було чути звуки вибухів. У Нацполіції підтвердили, що в Обухівському районі спрацювала система ППО та збила ворожу ракету.

15:30 У Литві збирали гроші на Bayraktar для українських військових. Турецькі виробники вирішили передати цей безпілотник безкоштовно. На зібрані кошти закуплять боєприпаси.

15:25 Російські війська підірвали мости, аби завадити контрнаступу наших військових на Криворізькому напрямі. Мовиться про район Давидового Броду та Великої Олександрівки. У тому самому районі окупанти здійснюють інженерне обладнання своїх позицій.

15:01 Ірландія визнала дії Росії в Україні геноцидом проти українського народу. Відповідну резолюцію ухвалив Сенат країни.

14:53 Білоруські телеграм-канали повідомляють, що армія Білорусі перекидає залізницею військову техніку з Гродно у Брестську область – до кордону з Україною. Мовиться про десятки БМП, а також ЗРК "Оса".

14:44 Президент Володимир Зеленський звернувся до народу та політиків Люксембургу. Глава держави наголосив, що Володимир Путін хоче знищити свободу не лише в Україні, а й у всій Європі. Саме тому державу-агресорку необхідно обов'язково перемогти.

14:27 ЗМІ повідомили про вибух у порту в окупованому Бердянську. Звідти видно стовп диму. Телеграм-канали повідомили, що військовий вантаж могли підірвати українські партизани. Тим часом, окупанти запевняють, що проводили роботи з розмінування.

14:22 Росіяни вирішили відновити роботу Генічеської РЕМ. Надалі окупанти хочуть "націоналізувати" підприємство – або просто вкрасти.

13:53 Російські загарбники продовжують утримувати у заручниках людей на тимчасово окупованій Херсонщині. Найгірше те, що вони зеленими коридорами не дозволили вивезти навіть дітей. Як розповів глава Херсонської ОВА Геннадій Лагута, влада України робила все можливе для того, щоб евакуювати бодай дітей, але й цього окупанти не дали зробити.

13:39 Ризики ракетних ударів російських окупантів з Чорного моря збільшуються. Там знову з'являються ворожі кораблі, які мають на борту "Калібри". Про це 24 каналу розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

13:37 Напередодні загарбники обстріляли Пологівський район, що на Запоріжжі. Ворог гатив з артилерії просто по приватних будинках. Внаслідок артилерійського удару у будівлях зруйновані дахи та повилітали вікна. Також пошкоджено дворову територію та прибудинкові господарчі будівлі.

12:56 Володимир Зеленський виступив перед парламентом, а також народом Люксембургу. У своєму зверненні український лідер сказав:

Те, що відбувається, нагадує часи Другої світової війни, коли агресія нацистів поставила під загрозу життя цілих народів.

Приблизно 12 мільйонів українців стали внутрішніми переселенцями. Понад 5 мільйонів були змушені виїхати за кордон.

З 24 лютого і до сьогодні Росія випустила 2 478 ракет, у більшості випадків – по цивільній інфраструктурі України.

12:46 Росія має відвести військово-морські сили в морській акваторії навколо України та надати безпекові гарантії про ненапад на порти та комерційні конвої.

Таку позицію озвучив речник МЗС України Олег Ніколенко у відповідь на цинічну заяву російського міністра Сергія Лаврова про те, що росіяни пропустять судна з зерном, якщо Україна "розмінує порт".

12:26 Російські військові продовжують вчиняти злочини в тимчасово окупованому Маріуполі. Цього разу повідомляється, що окупанти відновили у місті смертну кару та продовжують вбивати місцевих.

12:08 У Чорному та Азовському морях масово гине фауна. Це відбувається через російське вторгнення.

12:00 Українські мужні захисники не втомлюються вибивати ворога з рідної землі. Щодня вони нищать більше і більше загарбників, які вторглися на нашу землю. Про чергову успішну ліквідацію ворога повідомили в територіальній обороні Дніпра. Воїни знищили два танки російських окупантів.

11:00 Вище військово-політичне командування Росії ухвалило остаточне рішення щодо долі мешканців окупованих частин Донбасу, Криму та Херсонщини із Запоріжжям. Попри результати путінської військової кампанії, країна-агресорка збирається влаштувати масове переселення фанатів Росії до найбільш депресивних її регіонів.

10:40 Росіяни зазнають великих втрат, розпочавши війну в Україні. На 2 червня українські військові загалом знищили вже близько 30 850 ворогів. Лише за минулу добу українські захисники та захисниці ліквідували 150 російських окупантів.

10:24 У Сєвєродонецьку триває запекле протистояння. Українські військові продовжують титанічно боротися з ворогом, утримуючи під контролем промислову зону міста. В Офісі Президента заявили, що промзона Сєвєродонецька залишається під контролем ЗСУ.

10:06 Донецька область, як і весь Донбас, продовжує перебувати під прицільним вогнем росіян. Ворог обстрілює регіон майже цілодобово. В Офісі Президента повідомили, що за минулу добу було 11 обстрілів. Били з танків, артилерії та мінометів.

09:55 Внаслідок воєнної агресії Росії загинула 261 українська дитина. Більш ніж 460 неповнолітніх окупанти поранили. Загалом кількість постраждалих дітей сягнула вже семи сотень.

09:44 Російські загарбники продовжують обстрілювати Сумську область. Цієї ночі вони завдали відразу три ракетні удари по Краснопільській громаді. Ворог атакував приватний сектор у Сумському районі. Одна з ракет влучила безпосередньо в житловий будинок. Внаслідок "прильоту" споруда зруйнована вщент.

09:26 Щодня російські окупанти втрачають безпілотні літальні апарати. Щоб компенсувати втрати, їм доводиться залучати у війну дрони інших відомств.

09:00 Російські окупанти обстріляли з мінометів населені пункти на Сумщині. За попередніми даними, жертв серед цивільного населення немає. Очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що нічний обстріл стався під час повітряної тривоги.

08:32 Зранку 2 червня на Дніпропетровщині знову було неспокійно. Ворог стріляв по області на межі з Херсонщиною. Під удар потрапили території Зеленодольської та Апостолівської громад.

Актуально Безуспішні штурми росіян і обстріли наших позицій: карта бойових дій на 2 червня

08:31 Росіяни поцілили в об'єднання "Азот" у Сєвєродонецьку, де пошкодили склад з метанолом. Також вони вдарили по лікарні в Лисичанську.

06:00 У Генеральному штабі ЗСУ доповіли про актуальну ситуацію на фронтах, зокрема:

На Донбасі зараз тривають запеклі бої. Наші військові мужньо протистоять російським бійцям та знищують їх. Зокрема, окупанти зазнали втрат біля Лимана. Подібною є ситуація поруч із Сєвєродонецьком. Російські бійці намагались штурмувати Боброве й Устинівку, використовуючи міномети. Але й там їм не вдалося досягнути бажаних результатів.

Російські війська ведуть штурмові дії в Комишувасі, намагаючись повністю захопити населений пункт. Окупанти мають частковий успіх.

Водночас ворог оснащує окремі підрозділи білоруської армії сучасними зразками озброєння та військової техніки. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

05:54 Зранку 2 червня у більшості областей України пролунала повітряна тривога. Також відомо про те, що під час сирени в Одесі та Миколаєві чули вибухи.

03:57 Для значного підвищення спроможності українських сил Велика Британія надішле Україні пускові установки M270, здатні вражати цілі на відстані до 80 кілометрів.

02:56 Валерій Залужний розповів, що найскладніше зараз на Луганщині. Головнокомандувач ЗСУ пояснив, що ворог має перевагу в артилерії. Саме тому Україна повинна якомога швидше перейти на зброю зразка НАТО.

01:29 Російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста, зокрема з акваторії Чорного моря. Там 1 червня зросла кількість суден, які можуть загрожувати ракетними обстрілами.

Українські захисники зауважили, що росіяни не знаходять сил та підтримки для створення нових ударних угруповань. Тому вороги намагаються компенсувати свою нездатність до атак авіаційними та артилерійсько-ракетними ударами.

Наші захисники в зоні ООС протягом минулої доби відбили одразу 13 атак ворога. Вони змогли завдати росіянам значних втрат не лише серед особового складу, а й техніки.

01:13 Російські окупанти на Півдні намагаються компенсувати нездатність створення нових ударних угруповань. Саме тому ворог атакував наші позиції з гелікоптерів. На щастя, втрат з української сторони немає.

00:22 Російські окупанти 1 червня випустили ракети по Львівщині. Вони не потрапили по Бескидському тунелю, але вдарили по залізниці. Про це розповів глава Укрзалізниці Олександр Камишін. Він додав, що внаслідок атаки окупантів затримуються потяги.

Згодом, приблизно о 02:00, усі потяги, які затримувалися через ракетний удар на Львівщині, продовжили рух.