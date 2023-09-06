Людину, якій було 99 років сьогодні вбила Росія, – прем'єрка Данії про удар по Костянтинівці
Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен 6 вересня прибула з візитом в Україну. Вона розповіла, що відвідала Бучу та побачене нагадало їй про те, що таке війна.
Посадовиця зазначила на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським у Києві, що знову невинні люди гинуть. Вона пригадала про ракетний удар росіян по ринку в Костянтинівці 6 вересня, пише 24 Канал.
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Росія в Костянтинівці вбила 99-річну людину
Метте Фредеріксен висловила щирі співчуття через те, що Росія вбила в Костянтинівці 16 мирних людей, багато людей поранені. Посадовиця відзначила, що це крає серце.
Людина, якій було 99 років, яка пережила Голодомор і Другу світову війну… Сьогодні (6 вересня – 24 Канал) цю людину вбила Росія,
– заявила прем'єрка.
Вона зауважила, що все більше й більше життів українців та українок втрачається щодня, люди в країні гинуть.
Метте Фредеріксен сказала, що вона вражена людьми в Україні, їхньою здатністю продовжувати життя, йти далі. Вона відзначила згуртованість українців перед лицем цієї жорстокості.
"Кажуть, що кожна історія має дві різні сторони, але тут лише одна сторона – повністю провина Росії. Ці злісні напади на дітей, на жінок, використання енергетики та голоду як зброї. Це вкрай несправедлива війна та мої думки зараз з усіма родинами, які переживають жахи війни", – відзначила прем'єр-міністерка Данії.
Російський удар по Костянтинівці: основне
- Росія посеред дня 6 вересня завдала ракетного удару по Костянтинівці Донецької області. Вороги вдарили у сам центр міста, де завжди людно. У Донецькій ОВА відзначили, що ракета влучила у Центральний ринок.
- За попередніми даними, Росія атакувала місто ракетами С-300. Станом орієнтовно на 19:00 6 вересня на місці ще працювали рятувальники, проте завали вже розібрали.
- Речниця Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко розповіла, що Росія забрала життя 16 людей, ще 34 – зазнали поранень.
- Український прем'єр Денис Шмигаль розповів, що Кремль у Костянтинівці забрав життя щонайменше однієї дитини.