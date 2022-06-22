99% росіян у полоні хочуть йти на обмін, – Малюська

Багато російських військових потрапляють у полон ЗСУ. В Україні їх розміщують у спеціальних таборах для утримання полонених. Цікаво, що майже всі росіяни не хочуть залишатися в Україні та мріють піти на обмін.

Про це 24 каналу розповів міністр юстиції України Денис Малюська. Він розповів, що російських військовополонених опитали, і ті зізналися, що 99% з них хочуть іти на обмін.

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За його словами, полонені окупанти розповідають різні історії про те, що їх примусово "засунули" до збройних сил Росії.

Вони кажуть, що не хотіли воювати, але якби не послухалися – могли б отримати якісь штрафи, сісти до в’язниці чи щось інше, тому вони були вимушені і одразу склали зброю,

– наголосив Малюська.

Він додав, що факт готовності росіян повернутися за першої ж нагоди є, але їм очевидно не скажуть сидіти і відпочивати, тому це викликає занепокоєння.

"Проте вони (військовополонені – 24 канал) готові до обміну. Під час війни важливо демонструвати, що ми дотримуємося Женевської конвенції. До того ж, ми маємо можливість повертати українських військових з російського полону", – зазначив міністр.

Де розміщують російських полонених: основне

У Мін'юсті повідомили, що російських військових, які тільки потрапили в полон, або щодо яких є плани обміняти їх на українських захисників, розміщують в установах виконання покарань практично по усій території України.

Їх утримують окремо від інших ув'язнених заради безпеки самих військовополонених.

Також створили спеціальний табір для військовополонених на Заході України, де утримуються ті, щодо яких немає найближчих очікувань щодо обміну.

Денис Малюська розповідав, що загалом щомісяця на одного військовополоненого окупанта потрібно 3 тисячі гривень.

Втрати окупантів у війні

Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ вдалось знищити 33 800 російських загарбників. Причому, за минулу добу лави "двохсотих" поповнили 200 окупантів.

Щоденно у ворога скорочується кількість техніки. Уже на балансі "другої армії світу" на 1477 танків, 3588 бойових броньованих машин, 749 артилерійських систем, 238 реактивних систем залпового вогню, 98 одиниць ППО менше.

Крім того, на брухт вдалось перетворити 216 літаків, 181 гелікоптер, 601 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 130 крилатих ракет, 14 суден, 2527 автомобілів і автоцистерн, а також 55 одиниць спеціальної техніки.

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