"А якби російську назвали "українсько-російська?" – на ЧС-2018 розгорівся мовний скандал
На Чемпіонаті світу з футболу у Росії помітили банери, на яких хорватам пропонують слухати синхронний переклад сербохорватською мовою.
Банер про забезпечення синхронного перекладу цією мовою помітив хорватський журналіст інформує місцеве видання В92.
Читайте також: Релігійний скандал ледь не розгорівся на ЧС-2018
Після того, як фоторепортерів попросили покинути зал, перед ним я побачив напис, і був приголомшений. Як би росіяни поставилися до того, що їхню мову назвали українсько-російська?,
– справедливо обурився хорватський журналіст.
"Гострі заперечення" з цього приводу на адресу ФІФА вже висловила Хорватська футбольна асоціація. Банери зі згадкою сербохорватської мови помітили у конференц-залах ЧС-2018.
На ЧС-2018 у Росії пропонують синхронний переклад сербохорватською
Після скарг організатори турніру погодились вилучити напис.
Після розпаду Югославії сербохорватська мова перестала використовуватись. У Хорватії є хорватська мова, у якій використовують латинську абетку. Натомість у Сербії говорять сербською, у якій паралельно використовують кириличну та латинську абетки.
Стартовий матч на ЧС-2018 збірна Хорватії грала проти збірної Нігерії, перемігши з рахунком 2:0. Другий матч проти збірної Аргентини хорвати мають зіграти 21 червня.