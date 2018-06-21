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"А если бы русский назвали "украинско-русским?" – на ЧМ-2018 разгорелся языковой скандал

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Сборная Хорватии первый матч на ЧМ-2018 играла в Калининграде
Сборная Хорватии первый матч на ЧМ-2018 играла в Калининграде / Getty images

На Чемпионате мира по футболу в России заметили баннеры, на которых хорватам предлагают слушать синхронный перевод на сербохорватском языке.

Баннер об обеспечении синхронного перевода на этом языке заметил хорватский журналист информирует местное издание В92.

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После того, как фоторепортеров попросили покинуть зал, перед ним я увидел надпись, и был потрясен. Как бы россияне отнеслись к тому, что их язык назвали украинско-русским?,
– справедливо возмутился хорватский журналист.

"Острые возражения" по этому поводу в адрес ФИФА уже выразила Хорватская футбольная ассоциация. Баннеры с упоминанием сербохорватского языка заметили в конференц-залах ЧМ-2018.

Банери ЧС 2018

На ЧМ-2018 в России предлагают синхронный перевод на сербохорватском

После жалоб организаторы турнира согласились изъять надпись.

После распада Югославии сербохорватский язык перестал использоваться. В Хорватии – хорватский язык, в котором используют латиницу. А в Сербии говорят на сербском и параллельно используют кириллический и латинский алфавит.

Стартовый матч на ЧМ-2018 сборная Хорватии играла против сборной Нигерии, победив со счетом 2:0. Второй матч против сборной Аргентины хорваты должны сыграть 21 июня.

Теги: Новости России Чемпионат мира по футболу - 2018 Хорватия языковый вопрос
Источник: 24 Канал
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