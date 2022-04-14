Абетка мінної безпеки: правила, які має знати кожен

Російські військові, покидаючи населені пункти України, мінували на своєму шляху геть усе. Тому тепер українцям потрібно бути вкрай обережними.

Правила мінної безпеки

ДСНС підготувала правила мінної безпеки для мешканців звільнених територій. Рятувальники наголосили, що їх повинен знати кожен.

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У містах та селах, де нещодавно побували російські військові, потрібно уникати:

колишні військові позиції;

ґрунтові дороги і узбіччя доріг з твердим покриттям;

залишки військової техніки;

покинуті будинки та споруди.

У жодному разі не відвідуйте водойми, ліси, руїни та ділянки, які ще не розміновані.

Також категорично заборонено торкатися підозрілих предметів. Поруч з ними не використовуйте засоби радіозв'язку і телефони. Пам'ятайте, що удар, струс, тертя чи нагрівання можуть спричинити вибух.

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