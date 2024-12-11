Окупована Росією Абхазія залишилася без світла

Окупований Росією регіон опинився без електропостачання. Інгурська гідроелектростанція припинила роботу через нестачу води.

Там оприлюднили графіки відключень світла. Про це пише 24 Канал із посиланням на місцеву енергетичну компанію.

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Електропостачання з перебоями вже якийсь час

Відповідно до графіків, світло абонентам включать з 07:00 до 21:00 всього на 1 годину 24 хвилини.

Раніше повідомило про вимушене призупинення роботи Інгурської гідроелектростанції.

Місцеві видання пишуть, що з 9 грудня електропостачання було безперебійним лише у нічний час. Окупаційна влада повідомила, що ситуація може погіршитися, якщо не знайдуть коштів для оплати російського перетікання.

Що це за ГЕС Інгурі ГЕС – найпотужніша гідроелектростанція Грузії. Її ввели в експлуатацію 1978 року. Гребля, водоприймач та частина тунелю розташовані на території, яка контролюється грузинською владою; частина тунелю, пульт управління та будівля ГЕС – на абхазькій стороні. Абхазія безоплатно отримує 40% електроенергії, виробленої на станції протягом року.

Абхазія окупована Росією вже багато років. Росія розмістила там свої бази.