Аби замовкла: скандальній Поклонській дали роботу в Росії "без соцмереж та публічної діяльності"

Російська влада має унікальну здатність обирати собі в колаборанти не лише відвертих негідників, але й людей, щодо розумових здібностей яких виникають сумніви. Одна з таких - Наталія Поклонська.

Лише 13 червня з'явилася інформація про те, що Поклонську видворили з Росспівробітництва. Відповідний указ підписав сам російський диктатор Володимир Путін. Там вона була заступницею керівника федерального агентства у справах співдружності незалежних держав.

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А вже на наступний день зрадниця заявляє, що буде працювати радником генерального прокурора Росії.

Правда через нову посаду Поклонська змушена припинити ведення соцмереж та публічну діяльність.

Поклонську прибирають з публічного простору

Поклонська перейшла на бік російських окупантів в Криму у 2014 році, зрадивши присязі. До цього вона працювала в прокуратурі, але після захоплення півострова, перейшла на бік ворога. Саме Поклонська стала один з облич окупації Росією Криму. Правда разом із "обличчям" росіянам довелося отримати і її чудернацькі висловлювання.

Спочатку заяви Поклонської вселили росіян. Вона багато марила про російського царя Миколу II, і навіть ходила з його зображенням.

При цьому саме завдяки своїй впізнаваності Поклонська зуміла пробратися до російського парламенту, правда незаконно. Адже вибори відбувалися і на окупованому Криму. Тож Україна, США, Євросоюз та низка інших країн світу вважають ці голосування незаконними.

Вона ж намагалася взяти участь у виборах і у 2021 році. Але за декілька днів до так званого "праймеріз", де і мали обирати кандидатів від путінської партії, зняла свою кандидатуру.

За час свого перебування у російській держдумі Поклонська продовжувала нести різноманітні нісенітниці. Тож почала відверто дражнити навіть самих росіян. А вже згодом, коли не потрапила до парламенту, взагалі почала критикувати російську владу.

Дійшло до того, що у 2021 році її призначили послом в африканській країні Кабо-Верде. Правда після повідомлення про її призначення вона на деякий час випала з інформаційного простору. А згодом виявилося, що ніяким послом вона не стала. Цілком ймовірно, що побоялася туди їхати. Адже ця країна перед тим видала США дипломата з Венесуели.

"Засвітилася" Поклонська й у війні яку Росія розпочала проти України. При цьому доволі неоднозначно, піднявши скандал навіть в самій Росії.

На другий тиждень війни вона приїхала в окупованих Херсон з "гуманітарною допомогою". В Україні ж одразу оголосили винагороду тому, хто її впіймає – 100 тисяч доларів.

А от згодом вона розкритикувала символ російської окупації – Z. Правда і тут не уникла кремлівської пропаганди про "братні народи". Але цього разу за такі висловлювання розправу над нею хотіли вже здійснити вже самі окупанти.

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