Абітурієнти із окупованих територій зможуть вступити до українських вишів: що для цього потрібно

На жаль, на тимчасово окупованих територіях перебуває чимало українців. Серед них і ті, хто мали б цього року вступати до вищих навчальних закладів.

Як абітурієнтам в окупації вступити до вишів

Оскільки у них немає можливості виїхати з окупованих районів, їм надали право дистанційного вступу. Про це повідомила голова підкомітету з питань вищої освіти освітнього комітету Верховної Ради Юлія Гришина. Вона підкреслила, що кожна українська дитина отримає можливість здобути освіту та будувати своє майбутнє саме в Україні.

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Вступники, які не мають можливості виїхати з окупованих територій і скласти мультипредметний тест (НМТ), зможуть пройти вступні випробування у форматі дистанційної індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу,

– заявила вона.

При цьому такі вимоги залишаються для тих, хто має намір вступити на державне замовлення. Абітурієнтам, які готові навчатися на контракті, буде достатньо лише відправити у відповідний виш мотиваційний лист. Після цього на них чекає наступний етап – позитивна оцінка за підсумками випробовувань.

Вступникам треба отримати позитивну оцінку

Гришина зазначила, що усі вступники з окупованих територій, які отримають позитивну оцінку за підсумками вступних випробувань – зможуть використати спеціальну квоту (квота-2) для вступу до вишів. Або, за бажанням, вони отримають право гарантованого вступу до навчальних закладів фахової передвищої освіти. Мовиться про коледжі.

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Попри те, що в Україні триває війна, й поки ніхто не може сказати, коли все закінчиться, Міністерство освіти і науки закликає вступати до вишей. Цьогоріч процедура вступа дещо змінена – замість традиційного ЗНО абітурієнти складатимуть національний мультипредметний тест (НМТ). Він міститиме завдання з:

української мови,

математики,

історії України.

Одразу після його складання оголошуються оцінки за кожен із предметів.

Також у МОН ще раніше повідомляли, що всі матимуть рівний доступ до вступу у виші: подання документів через Інтернет, дистанційні співбесіди, творчі конкурси, фахові іспити, підтвердження місця навчання з будь-якої точки світу.

Також буде застосовуватися краща практика світових університетів – мотиваційні листи. Якщо дитина хоче потрапити на бюджет, вони допоможуть рейтингувати вступників з однаковим конкурсним балом, а при вступі на контракт – рейтингувати в цілому.

Щодо вступу на магістратуру, то бакалаври складатимуть магістерський тест навчальної компетентності (МТНК).