Абонементи на поховання в Росії скоро стануть реальністю, – політолог
Кількість ліквідованих російських загарбників, які вторглися на нашу землю, невпинно зростає. Однак в країні-агресорці намагаються приховати від своїх громадян реальне число загиблих
Про це повідомив 24 каналу політолог Олег Саакян. Він наголосив, що ситуація в Росії із кількістю жертв на російсько-українській війні дуже скрутна.
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Підчищають списки загиблих
За його словами, зараз в Росії відбулась ще одна важлива зміна. У країні-агресорці рішенням суду заборонили публікувати дані щодо втрат.
Політолог наголосив, що це зробили не політичним рішенням, яке потрібно було публікувати, а тихо – рішенням суду. Він зазначив, що в Росії навіть почали підчищати заднім числом стіни пам'яті, які вже зараз створювали у мережі, різних медіа і навіть фізично.
Ситуація доволі скрутна, і абонементи на поховання в Росії скоро стануть реальністю. Принаймні вже оголошують тендери на це поховання,
– зауважив Саакян.
Запит суспільства зростає
Як наголосив політолог, зараз всі ці "стіни пам'яті" в Росії підчищають, оскільки цифри дуже великі. Водночас вони не збігаються з реальними, які офіційно оголосив Кремль.
Запит суспільства починає зростати на оголошення цих цифр, оскільки в деяких регіонах, до прикладу, у Дагестані, цифра офіційно озвучених перевалила вже за 200,
– зазначив Саакян.
За його словами, це для Росії стає викликом та проблемою. Саме тому, коли мовиться про смерті російських окупантів та масові замовлення їхніх поховань від влади – це означає лише один з витоків того, яка насправді ситуація із загиблими військовими держави-агресорки.
Номерні могили
"Думаю, що і це заборонять – публікувати дані, некрологи, анонси поховань військових. Дізнаватимуться про це пізніше. Крім того, ймовірно, на місцях поховань навіть не вказуватимуть їхніх імен – лише номери", – припустив політолог.
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Також Саакян додав, що, можливо, вже після завершення російсько-української війни в Росії повісять таблички та скажуть, хто саме там похований. Однак до цього будуть лише номерні могили.
Саакян розповів, як Росія підчищає списки загиблих військових: дивіться відео
У Росії суд заборонив публікувати дані про втрати особового складу
- Росія продовжує приховувати шалені втрати особового складу на війні, яку вона розв'язала проти України. У ЗМІ країни-агресорки повідомили, що всі дані про їхніх загиблих військових в Україні засекретили.
- За інформацією, у Калінінградській області суд оголосив "забороненою інформацією" список загиблих в Україні. Зазначається, що офіційні списки мертвих російських солдатів були розміщені на сайтах "Мережі міських порталів".
- На думку російського суду, такі дані "розкривають втрати особового складу у воєнний час, у мирний час у період проведення спеціальних операцій" та належать до "державної таємниці". Після цього цинічного рішення всі ресурси з такою інформацією слухняно видалили переліки загиблих росіян на війні в Україні.