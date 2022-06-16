Особисто я за 7+ років повторила приблизно 250 раз цю фразу: "Росія не визнає української нації та її права на українську державу." І що це призведе до кривавої загарбницької війни, якщо не почати будувати передовсім ментальний кордон з Росією та "руськім міром".

Тепер дякують

Це чули наживо приблизно людей 2500. З них як мінімум 500 зробили правильний висновок і почали завчасно готуватися до війни.

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Звідки цифра? Бо з 24 лютого вони мені про це сказали. Може, їх більше, просто не всі сказали.

Але я також точно знаю, що велика частина мене не послухала, не повірила, злегковажила…

У мене недавно був заїздом один мій випускник, який 22 лютого почув промову Х*йла про те саме, що я кажу 7+ років, взяв в охапку всю родину і не заспокоївся, поки вони не були в безпеці. Він намагався вмовити зробити те саме колег, не зміг. Вони в окупації тепер.

Сумна правда

Абсолютна більшість України не була готова до війни

Я б залюбки збільшила чисельність підготованих, але в мене не було такої можливості. І в нього не було.

Бо люди не хочуть думати в своїй більшості. І досі. Бо "совок" і руській мір" вчать не думати.