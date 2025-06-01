Абсолютно блискучий результат, – Зеленський уперше прокоментував спецоперацію СБУ у Росії

Володимир Зеленський уперше висловився про операцію СБУ "Павутина", яка відбулася у Росії 1 червня. Український лідер сказав, що це абсолютно блискучий результат.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис президента України у його телеграм-каналі.

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Що сказав Зеленський про операцію "Павутина"

Володимир Зеленський зазначив, що заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо сьогоднішньої операції "Павутина".

Абсолютно блискучий результат. Самостійний результат України. Рік, 6 місяців і 9 днів від початку планування до ефективної реалізації,

– заявив президент.

Український лідер наголосив, що це найбільш далекобійна українська операція. За словами глави держави, наших людей, які готували операцію, вчасно вивели з російської території.

Зеленський поспілкувався з Малюком щодо операції "Павутина" у Росії / Фото Офісу Президента

"Подякував генералу Малюку за цей успіх України. Доручив Службі безпеки України поінформувати суспільство про деталі та результати операції, які можуть бути оприлюднені. Звісно, не все можемо зараз розказати, але це українські дії, які точно будуть у підручниках історії", – написав Зеленський.

Він підкреслив, що Україна захищає себе, і цілком справедливо. Зокрема, робить усе, щоб Росія відчула необхідність завершення цієї війни.

Глава держави також резюмував, що Росія цю війну почала, країна-агресорка повинна її й закінчити.

Окрім того, у вечірньому зверненні Володимир Зеленський розповів деталі цієї операції. За словами гаранта, дії проводилися винятково проти військових цілей – проти саме тієї техніки, яка використовувалась в ударах проти України.

Дуже відчутні втрати Росії, і абсолютно справедливі, заслужені їхні втрати. Дякую Службі безпеки й особисто генералу Малюку, а також усім, хто був залучений в операції,

– сказав глава держави.

Він також зауважив, що можна сказати впевнено, що це абсолютно унікальна операція. Найцікавіше те, що "офіс" української операції на території Росії розташовувався безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей.

"Загалом в операції було використано 117 дронів. І відповідна кількість операторів дронів працювала. Діяли наші люди на території різних російських регіонів, в трьох часових поясах. І наших людей напередодні операції з території Росії вивели, зараз вони в безпечному місці", – зазначив президент.

До слова, в СБУ розповіли, що країна-агресорка втратила 34% стратегічних носіїв крилатих ракет внаслідок спецоперації "Павутина". Загальні втрати становлять приблизно 7 мільярдів доларів США.