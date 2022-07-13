Вже зносить дах: у росії чоловік розмахував рушницею і кричав, що його розстріляли в Україні

росіяни не втомлюються доводити, що в абсурді їм немає рівних. Громадяни цієї країни вже цілком переконані, що з ними сталася та сама оказія, що й з дідусем Іллі Киви.

Через війну в Україні "їде дах" не лише в російських окупантів, які гарячково шукають способи втечі з фронту, щоб врятувати своє життя. Неабияк "плавити" починає й інших російських громадян.

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Погрози "розстріляного" в Україні

у московській області є місто електросталь. Не дивно, що раніше ви про нього не знали, адже нічого хорошого воно цьому світові не дало, як і інші населені пункти росії.

Так от, біля одного з під'їздів того далеко не мальовничого міста зібралася шумна компанія. Один з місцевих громадян вирішив налякати тих, хто перебив його солодкий сон про харчові пайки замість зарплати.

Він взяв рушницю та кинувся до галасливої компанії. Оскільки його вигляд зі зброєю був жалюгідним, як потуги російських лібералів, він вирішив підсилити погрози своїм "бойовим досвідом".

Чоловік почав кричати про те, що нещодавно повернувся з війни в Україні, де його розстріляли, а якщо йому хтось не вірить – він хоч зараз може показати вертольоти. У справу втрутилася жінка, яка забрала "героя" якомога далі.

Схоже на те, що зрадник Ілля Кива вже почав набирати у росії своїх послідовників. Нагадаємо, горе-"науковець" заявив, що його діда "у Львові розстріляли фашисти", хоча той помер аж у 1992 році.

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