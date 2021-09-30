Абсурдні вимоги: МЗС Росії про вихід місії ОБСЄ з кордону

Росія відмовилась продовжувати мандат місії ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом. У Кремлі назвали це "недоцільним".

Російська сторона заявила, що місія ОБСЄ використовувалася для висунення "абсурдних вимог".

Важливо Росія відмовилась продовжувати мандат місії ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом

30 вересня група спостерігачів ОБСЄ офіційно завершує роботу на пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" російсько-українського кордону. У російському МЗС сказали, що її розміщення було "жестом доброї волі", який за 7 років "не зустрів належного розуміння і відгуку" у київської влади та західних партнерів.

Ба більше, сама присутність спостерігачів ОБСЄ використовувалося низкою держав як привід для розпалювання конфронтації, висунення на нашу адресу все більш агресивних і абсурдних вимог. У цих умовах продовжувати мандат групи було недоцільним,

– мовиться у заяві.

Також в МЗС підкреслили, що місію розгорнули ще до мінських угод, тому вона не згадується ані в них, ані в документах Тристоронньої контактної групи.

Чим займається місія ОБСЄ в Україні

ОБСЄ на цих блок-постах виконує свою діяльність з 29 липня 2014 року згідно з рішенням, прийнятим на основі консенсусу всіх 57 країн-учасниць ОБСЄ.

Місія постійно моніторить ситуацію та пересування через кордон на офіційних російських КПП і повідомляє про це у своїх звітах. СММ складається з 22 осіб.

Ще на початку вересня у Росії відмовилися продовжувати мандат місії ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом. Натомість Україна продовжила співпрацю з ОБСЄ до 31 березня 2022 року.