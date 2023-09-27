Адам Кадиров побив ув'язненого у СІЗО: батько похвалив сина, а ось у Кремлі відреагували інакше

Син Кадирова Адам побив затриманого росіянина Микиту Журавля, якого обвинувачують у публічному спаленні Корану. Журналісти попросили прокоментувати інцидент прессекретаря Путіна Пєскова.

Останніми днями мережею шириться шокуюче відео, на якому 15-річний Адам Кадиров гамселить ув'язненого юнака. Сам ставленик Москви у Чечні заявив, що пишається сином, а ось у Кремлі проковтнули язика.

Дивіться також Кадиров підставив Путіна: якими будуть наслідки публікації відео з побиттям росіянина

Бо "не хочу"

На щоденному брифінгу із журналістами 26 вересня прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков відразу заявив, що ситуацію із сином Кадирова він коментувати не планує.

Відразу обмовлюся, що історію із сином Кадирова коментувати не буду,

– зазначив "дипломат".

Коли ж його запитали, чому саме він відмовляється від коментарів на цю тему, речник Путіна відрізав звичайне "Не хочу".

Кадиров тим часом пишається сином

Московський посіпака тішиться, що виростив такого "чудового" сина. "Побив і правильно зробив" – так він прокоментував вчинок Адама. При цьому виправдовуючи дії свого чада, Кадиров згадав за закон, який захищає Писання і підписаний самим Путіним.

Політолог Аббас Галлямов вважає, що опублікувавши відео із побиттям ув'язненого, який спалив Коран, Кадиров сильно підставив російського диктатора. Адже це може нашкодити репутації Путіна серед російських націоналістів. Якби там не було, хлопець, що спалив Коран, – росіянин, якого фактично саме Путін віддав на побиття, коли підтримав рішення перенести розгляд справи з Волгограда у Чечню.

"Для так званих "російських патріотів", які активно підтримують війну і які є дуже потрібними Кремлю, це є великим ударом", – пояснив політолог.

Побиття Журавля у СІЗО: що відомо