Адміністрація Байдена повторює помилку Трампа, – експерт про позицію США щодо кіберзагроз

Посилення протистояння у кіберпросторі набирає обертів. Водночас навіть колективний Захід, ймовірно, не спроможний боротися з новітніми загрозами.

Про це розповів консультант та експерт телекомунікаційного ринку Роман Хіміч. Наразі є підстави говорити про те, що навіть Сполучені Штати не спроможні дати відсіч власній політично-незаангажованій кіберзлочинності.

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Проблема з кіберзлочинністю, за словами експерта, набагато складніша. Це багатоаспектне питання і зводити його виключно до протистояння з кількома глобальними гравцями означає спрощувати.

Адміністрація Байдена у чомусь повторює помилки свого попередника Трампа, який зводив все до проблеми, наприклад, обладнання з Китаю та китайських постачальників,

– сказав Роман Хіміч.

Водночас від того, що США позбулися відповідного обладнання ще 2 – 3 роки тому, не змінилося нічого.

Наскільки дієвими можуть бути санкції

"За 3 чи навіть 4 роки адміністрація Трампа так і не спромоглася надати жодного доказу того, що китайське обладнання містить навмисне приховану функціональність для віддаленого шпигунства чи деструктивних дій", – сказав Роман Хіміч.

Через це деякі європейські партнери США уникають того, щоб приєднатися до санкцій, адже доказів нема. Також наразі атаки на американські установи відбуваються через вразливості, які притаманні комп'ютерному обладнанню в цілому.

"Ідея вичавити обладнання постачальників не спрацьовує. США говорять, що на кожен удар відповідатимуть співмірно. Тому цілком можливо, що виключно загроза удару у відповідь може стримувати їх", – зазначив експерт телекомунікаційного ринку.

Хіміч про протистояння "техно-автократіям": дивіться відео

Позиція США щодо кібербезпеки: коротко