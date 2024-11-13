Кого Трамп може взяти у свою адміністрацію: політологиня назвала його плани на президентство

Дональд Трамп офіційно стане президентом США після інавгурації, яка відбудеться 20 січня 2025 року. Уже є припущення, хто займає важливі посади у його адміністрації.

Політолог-американіст Олександра Філіпенко розповіла 24 Каналу, що Дональд Трамп, ймовірно, дослухається до тих людей, які його оточують давно. Нещодавно новообраний президент оголосив, що адміністрацію Білого дому очолить Сьюзен Вайлз. Вона вже дуже довго з ним працює.

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Адміністрація Трампа

Олександра Філіпенко зазначила, що між людьми з близького оточення Трампа тривають суперечки, хто ж має обійняти посаду держсекретаря та радника з нацбезпеки США.

Від цього залежатиме дуже багато в адміністрації Дональда Трампа. У мене виникає враження, що новообраний президент хоче якомога швидше позбутись зовнішньополітичних проблем та перейти до того, що насправді його цікавить. Мовиться про депортацію, незаконних мігрантів та стіну з Мексикою,

– сказала вона.

Держсекретар, ймовірно буде займатись зовнішньою політикою, зокрема і тим, що стосується російсько-української війни. Філіпенко припустила, що одним із кандидатів на цю посаду є Роберт О'Браєн.

Вона підкреслила, що він єдиний із чотирьох радників з національної безпеки, за часів першої каденції Трампа, не посварився з ним.

Йому будуть раді у Брюсселі, адже він за сильне НАТО. Для України він також стане хорошим держсекретарем, адже у Республіканський партії його вважають її прихильником,

– зауважила політолог-американіст.

За її словами є ще один кандидат, а саме Марко Рубіо – сенатор із Флориди.

"Він ще з 2014 року говорив про те, що на Росію потрібно накладати жорсткі санкції. Якщо він буде держсекретарем в адміністрації Трампа, то це хороший варіант для України", – підкреслила Олександра Філіпенко.

Вона наголосила, що від держсекретаря та радника з національної безпеки залежатиме дуже багато у війні, яку Росія розпочала проти України. Трамп під час передвиборчої кампанії обіцяв, що швидко припинить агресію на українських землях, тому люди, які очолять ці посади в адміністрації можуть допомогти йому з цим.

До слова, під час зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа президент України представив свій "План перемоги". Трампа зацікавили два пункти, зокрема можливість замінити американські війська у Європі українськими після завершення війни та відкриття доступу до природних ресурсів України для західних партнерів.