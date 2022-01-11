В адміністрації Байдена кажуть демократам не голосувати за санкції проти "Північного потоку-2"
Джерело:Politico
Чиновники з адміністрації Джо Байдена намагаються переконати демократів не голосувати за санкції проти скандального "Північного потоку-2". Зокрема, ЗМІ стверджують, що цим займається Вікторія Нуланд.
Голосування має відбутися у Конгресі вже 14 січня. Журналіст Ендрю Десідеріо зауважив, що позиція Байдена для деяких демократів звучить переконливо. Мовиться про те, що єдність з Німеччиною та іншими союзниками є пріоритетом.
Зауважте У Німеччині більшість підтримує запуск "Північного потоку-2": невтішне опитування
За даними ЗМІ, Нуланд та Амос Хохштейн провели брифінг для групи сенаторів-демократів. Там виклали позицію адміністрації Байдена щодо законопроєкту Теда Круза про санкції.
Потрібно 60 голосів. Адміністрація намагається утримати демократів від цього,
– мовиться у повідомленні.
Офіційна позиція Держдепу США
- Спікер Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Нед Прайс повідомив: у Білому домі переконані, що санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2" не матимуть потрібних наслідків.
- Штати досі вважають цей проєкт "шкідливим". Водночас, за словами Прайса, запровадження санкцій "не є справжньою спробою протистояти подальшій агресії Росії чи захистити Україну".
Уряд Німеччини готовий заблокувати "Північний потік-2" – дивіться відео