В адміністрації Байдена кажуть демократам не голосувати за санкції проти "Північного потоку-2"

Чиновники з адміністрації Джо Байдена намагаються переконати демократів не голосувати за санкції проти скандального "Північного потоку-2". Зокрема, ЗМІ стверджують, що цим займається Вікторія Нуланд.

Голосування має відбутися у Конгресі вже 14 січня. Журналіст Ендрю Десідеріо зауважив, що позиція Байдена для деяких демократів звучить переконливо. Мовиться про те, що єдність з Німеччиною та іншими союзниками є пріоритетом.

Зауважте У Німеччині більшість підтримує запуск "Північного потоку-2": невтішне опитування

За даними ЗМІ, Нуланд та Амос Хохштейн провели брифінг для групи сенаторів-демократів. Там виклали позицію адміністрації Байдена щодо законопроєкту Теда Круза про санкції.

Потрібно 60 голосів. Адміністрація намагається утримати демократів від цього,

– мовиться у повідомленні.

Офіційна позиція Держдепу США

Спікер Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Нед Прайс повідомив: у Білому домі переконані, що санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2" не матимуть потрібних наслідків.

Штати досі вважають цей проєкт "шкідливим". Водночас, за словами Прайса, запровадження санкцій "не є справжньою спробою протистояти подальшій агресії Росії чи захистити Україну".

Уряд Німеччини готовий заблокувати "Північний потік-2" – дивіться відео