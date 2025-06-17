"Залишилось кілька сіл": росіяни намагаються дістатися кордону Дніпропетровщини

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин розповів про ситуацію на фронті. За його словами, найгарячіше – на Новопавлівському напрямку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Скільки росіянам залишилося до кордону Дніпропетровської області

Ворог рветься до адміністративного кордону Дніпропетровської області. Перед штурмами окупанти б'ють КАБами по позиціях ЗСУ, щоб захопити їх. Також застосовують велику кількість дронів, штурмової та армійської авіації.

Найгостріша ситуація – на Новопавлівському напрямку, де противник намагається прорватися до адміністративного кордону Дніпропетровської області. Там залишилось ще кілька наших сіл, які під контролем Сил оборони України, зокрема Зелене Поле, Вільне Поле, Новопіль, Шевченко, Багатир, Костянтинопіль. Там кілька цих населених пунктів, що стоять в Донецькій, Запорізькій областях, які ворог намагається зараз з усіх сил взяти і увійти в Дніпропетровську область,

– сказав Волошин.

Зауважимо, що деякі вказані села на карті Deep State позначені як сіра зона або навіть частково захоплені.

Показуємо на карті кордон Донецької і Дніпропетровської областей: де просуваються росіяни

Окупанти рекордну кількість разів проводили штурми на Новопавлівському напрямку. Минулого тижня за одну добу було 46 атак на позиції Сил оборони проти "звичайних" 35 – 40.