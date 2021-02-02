Адмінстрація Байдена буде активною у питаннях України, – очільник МЗС Німечччини

Адміністрація нового президента США Джо Байдена буде більш активна у питаннях України, ніж адміністрація його попередника Дональда Трампа.

Джерело: Der Tagesspiegel

Раніше Білий дім не був особливо зацікавленим у питаннях врегулюваннях конфлікту між Україною та Росією. Таку думку висловив Хайко Маас, міністр закордонних справ Німеччини.

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На те, що адміністрація Байдена дотримуватиметься іншої тактики, вказує, зокрема, розмова Джо Байдена та Володимира Путіна, яка відбулася напередодні.

Під час телефонної розмови з Володимиром Путіним Джо Байден підняв тему Україну. Цей факт дозволяє вважати, що США будуть діяти більш активно, ніж до цього,

– наголосив чиновник.

Крім цього, очільник німецького МЗС підкреслив, що внесок США може допомогти Німеччині та Франції, які виступають посередниками у врегулюванні конфлікту, поступово реалізувати домовленості.

Розмова Байдена з Путіним: основне

Президенти поспілкувалися телефоном 26 січня. Байден дав Путіну доволі однозначний сигнал, що Росії варто готуватися до нових санкцій через можливе втручання Кремля в американські вибори.

Американський глава держави також висловив стурбованість щодо дій Росії, зокрема – щодо російської агресії в Україні та ситуацією з ув'язненим опозиціонером Олексієм Навальним.