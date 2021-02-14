На мій будинок напали: адвокат Трампа заявив, що йому погрожують вбивством

Майкл ван дер Він – адвокат Дональда Трампа – заявив, що йому погрожують фізичною розправою. За словами захисника, після провалу голосування за імпічмент Трампа на його будинок напали невідомі.

Адвокат розповів, що за цей час отримав приблизно сотню погроз вбивством.

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Я б вважав за краще не розповідати детально, тому що це може призвести до нових нападів. Але мені надійшла майже сотня погроз вбивством,

– наголосив ван дер Він.

Окрім того, невідомі розбили вікна у будинку захисника та "прикрасили" стіни фарбою.

Адвокат наголосив: він не є політиком, а лише виконує свою роботу – судового адвоката. За словами ван дер Віна, такий результат дуже розчарував його.

Видання The Philadelphia Inquirer опублікувало світлину будинку захисника. Там видно, що під'їзну доріжку хтось розписав словом "зрадник".



Під'їзна доріжка до будинку ван дер Віна / The Philadelphia Inquirer ​

Імпічмент Трампа: що відомо