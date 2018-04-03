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Адвокат Савченко більше не захищатиме її: юрист раптово зробив самовідвід у справі

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Адвокат Савченко заявив про самовідвід
Адвокат Савченко заявив про самовідвід / Колаж 24 Канал

Адвокат підозрюваної в підготовці теракту в центрі Києва нардепа без мандату Надії Савченко – Віктор Чевгуз – заявив про самовідвід у справі.

Про це свідчить відповідний документ, опублікований на Facebook-сторінці Чевгуза.

Так, в опублікованому документі, підписаному 31 березня 2018 року, мовиться, що Чевгуз вирішив відмовитися від захисту Савченко відповідно до пунктів 2 і 3 частини 4 статті 47 Кримінального процесуального кодексу України – "Незгода з підозрюваним щодо обраного ним способу захисту і умисне невиконання підозрюваним умов укладеного з захисником договору, систематичне невиконання законних порад захисника".

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"Самовідвід. Не хотів подавати, але...", – коротко прокоментував опублікований документ адвокат.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.

Теги: Новини України Новини політики Надія Савченко Затримання Савченко
Джерело: 24 Канал
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