Адвокати бізнесмена Ігоря Мазепи оскаржили його арешт із заставою у майже 350 мільйонів гривень

Адвокати Мазепи оскаржили рішення суду про взяття його під арешт. Відомо, що вони подали апеляційну скаргу.

Захисники засновника Concorde Capital Ігоря Мазепи оскаржили ухвалу про взяття його під арешт з альтернативою застави у 349 мільйонів гривень. Про це йдеться у повідомленні юридичної компанії Equity.

Дивіться також Згорів дощенту: у Чернігівській області спалахнув заміський будинок бізнесмена Мазепи

Захист Мазепи подав апеляцію

Адвокати бізнесмена Ігоря Мазепи, якого взяли під варту, подали апеляційну скаргу на ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 19 січня.

Як зазначили в юридичній компанії, апеляційна скарга буде доповнена після отримання повного тексту ухвали суду першої інстанції.

Робота над справою продовжується. Деталі згодом,

– додали в EQUITY.

Справа Ігоря Мазепи: основне