Адвокати Чауса досі не знають, де їхній клієнт

Захисників екссудді Миколи Чауса, якого знайшли у селі на Вінниччині, все ще не пускають до свого клієнта. Правоохоронці досі не повідомили, у якому саме відомстві він перебуває.

Адвокатам не дозволяють контактувати з Чаусом

Правоохоронці роблять усе, аби виключити будь-які контакти адвокатів з Чаусом. Про це 31 липня заявив захисник колишнього судді Олександр Вишневий.

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Захисників до Чауса активно не допускають. СБУ не підтвердило що Чаус у них. НАБУ влаштувало ефектне кіно, але також не підтвердило, що затримало екссуддю, як і те, що вони його взагалі бачили,

– сказав Вишневий.

За його словами, правоохоронці мають дані про адвокатів Чауса.

Чому захисників не допускають

Вишневий наголосив, якщо СБУ чи НАБУ планують вчиняти з підозрюваним процесуальні дії, то зобов'язані повідомити залучених за договором захисників. Він припускає, що на Чауса впливатимуть, щоб той відмовився від залучених дружиною адвокатів: "Це може бути пов'язано зі специфікою цієї справи".

Чаус знайшовся: що відомо

У квітні 2021 року адвокати заявили, що екссуддю викрали у центрі Кишинева. У травні Чаус записав відеозвернення і запевнив, що викрадали його ще у 2016 році і від тоді постійно залякували.

30 липня чоловіка виявили у селі Мазурівка Вінницької області. Він нібито сам прийшов у сільську раду. За словами голови, Чаус був голодним та брудним, з одягу на ньому були лише шорти.

Згодом по колишнього суддю приїхали працівники СБУ. Однак співробітники НАБУ намагалися перехопити авто, аби їм передали підозрюваного.

Чаус – колишній суддя Дніпровського райсуду Києва. У 2016 році його затримали у справі про хабар у 150 тисяч доларів. Через це служитель Феміди втік до Молдови.