Адвокатка Кузьміних назвала прокурорів незаконними, бо у 2014 році в Україні "захопили владу"

Адвокатка нардепа від "Слуги народу" Сергія Кузьміних відзначилася обурливою заявою. Вона назвала події Революції Гідності "захопленням влади" в Україні.

Усі закони, підписані Турчиновим, недійсні, – адвокатка

Тому, на думку захисниці Лариси Криворучко, усі прокурори призначенні незаконно. Адже в уяві адвокатки у 2014 році Олександр Турчинов захопив владу.

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Криворучко дійшла висновку, що всі підписані Турчиновим закони, включно із законом про НАБУ та прокуратуру, є неконституційними. Відповідно, всі документи від прокурорів незаконні,

– мовиться у повідомленні.

На цьому абсурд не закінчився. Захисниця нардепа закликала Службу безпеки відкрити справу проти Турчинова, генпрокурорки Ірини Венедіктової та всіх прокурорів, які входять у групу в справі Кузьміних. Звинуватити їх мають у "захоплені влади".

Ба більше, Криворучко хотіла, щоб Конституційний Суд перевірив законність відкликання голови Верховної Ради часів проросійського президента-втікача Віктора Януковича Володимира Рибака.

Кузьміних не заперечив своїй захисниці

"Слуга народу" не заперечив Криворучко після обурливої заяви. Він підтримав позицію своєї адвокатки.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду відмовився виконувати вимоги захисниці Кузьміних. Тому ніякої справи СБУ відкривати не буде, а КСУ не переглядатиме відкликання Рибака.

Коротко про справу нардепа

28 січня Кузьміних затримали під час отримання хабаря у розмірі 558 тисяч гривень. За ці гроші він мав домовитися про договори між приватною компанією та лікарнею у Житомирській області.

Через те, що політик не з'являвся на допити, його оголосили у розшук. Водночас сам "слуга" стверджував, що не ховається від слідчих, а йому просто не надходять повістки.

7 лютого працівники НАБУ та САП таки затримали Кузьміних. Однак суд не зміг обрати політику запобіжний захід у справі, бо він не мав при собі паспорта.

Прокурори вимагають, аби суд взяв підозрюваного під варту з правом застави у розмірі 49 600 гривень. Суд обере нардепу "запобіжку" 11 лютого.

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Повний текст публікації "Центру протидії корупції" у телеграмі:

Адвокатка Лариса Криворучко під час обрання запобіжного заходу народному депутату Сергію Кузьміних заявила, що всі прокурори САП незаконні. Пояснення геніальне – виявляється, у 2014 році Олександр Турчинов захопив владу.

Вона дійшла висновку, що всі підписані Турчиновим закони, включно із законом про НАБУ та прокуратуру, є неконституційними. Відповідно, всі документи від прокурорів незаконні.

Доктор юридичних наук закликала зобов’язати Службу безпеки України відкрити провадження проти Турчинова про захоплення влади. Крім того, Криворучко просила відкрити провадження на генеральну прокурорку Ірину Венедіктову та всіх прокурорів САП, які входять у групу прокурорів у справі Кузьміних.

А ще вона хотіла, щоб слідчий суддя ВАКС звернувся до Конституційного Суду, щоб той перевірив конституційність відкликання голови парламенту часів Януковича Володимира Рибака.

Як ви думаєте, що сказав народний обранець та волонтер Кузьміних у відповідь на треш з вуст його адвокатки? Звісно ж, він повністю підтримав позицію захисниці.

На щастя, здоровий глузд переміг. Слідчий суддя ВАКС Олег Ткаченко відмовив у задоволенні забезпечення подання до Конституційного Суду, бо це не належить до підсудності Антикорупційного суду. Відмовив суддя також у задоволенні вимоги зобов'язати СБУ відкрити справи проти Турчинова, Венедіктової і прокурорів САП.

Розгляд клопотання про обрання нардепу Кузьміних запобіжного заходу триває.