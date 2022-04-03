Адвокатка пояснила, як долучитися до збору свідчень про злочини Росії
Росія скоїла величезну кількість воєнних злочинів під час повномасштабної атаки на Україну. Свідки кримінальних дій окупантів можуть долучитися до збору свідчень.
Про це в ефірі 24 каналу розповіла адвокатка Тетяна Козаченко. За її словами, про злочини держави-агресорки можна й потрібно свідчити кожному, хто був очевидцем.
До теми Ніхто не сховається за абстрактним Путіним, – правозахисниця про воєнні злочини в Україні
Адвокатка: Будь-яка людина може долучитись
Правниця розповіла, що найперше, що варто зробити – це звернутись до правоохоронних органів України, де людину одразу перенаправлять.
Будь-яка особа і може, і має долучитися до того, щоб зробити свій внесок в ідентифікацію та фіксацію злочинів, у перемогу всієї країни над небезпекою, яку маємо,
– зазначила вона.
Козаченко додала, що зараз є дуже багато публічних платформ. Будь-які заяви та звернення консолідуються, перевіряються, вносяться в реєстр та найголовніше, що систематизуються.
Є дуже багато громадських організацій. Будь-яка людина може долучитись. Немає в цьому проблем. У цьому беруть участь усі. Багато адвокатів та юристів волонтерять для того, щоб надавати правові, юридичні й інші консультації.
Адвокатка також повідомила, що і вона сама зараз цим займається, а допомагає у цьому цифрові технології. "Сьогодні всі об'єднані завдяки тій диджиталізації, яка зроблена. Усе це стає можливим", – пояснила вона.
Юридичні поради того, як долучитись до збору свідчень злочинів Росії: дивіться відео