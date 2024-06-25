Понад десяток: на білоруський аеродром злетілися російські винищувачі

На білоруський аеродром Барановичі прилетіли винищувачі Росії. Так, туди прилетіло 11 винищувачів МіГ-29 та Су-35 ПКС Росії.

Про це повідомляє моніторинговий телеграм-канал "Беларускі Гаюн" у вівторок, 25 червня.

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У Барановичі прилетіли російські винищувачі

За інформацією "Беларускі Гаюн" о 18:10 та 18:45 з аеродрому "Кубінка", що в Росії, на аеродром "Барановичі" прилетіли 11 винищувачів МіГ-29 та Су-35 ПКС Росії.

Літаки входять до складу пілотажних груп ПКС Росії "Витязі" (Су-35) та "Стрижі" (МіГ-29), і 3 липня братимуть участь у військовому параді,

– йдеться в повідомленні.

В телеграм каналі надали актуальний стан авіаційного угруповання ПКС Росії у Білорусі. За їхніми даними, він виглядає так: