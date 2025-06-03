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24 Канал Новини світу Сів уже 12-й Іл-76: моніторингові ресурси фіксують активність на аеродромі "Енгельс-2"
3 червня, 15:07
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Сів уже 12-й Іл-76: моніторингові ресурси фіксують активність на аеродромі "Енгельс-2"

Ірина Марціяш
Основні тези
  • На аеродромі "Енгельс-2" зафіксовано активність з прибуттям 12-го Іл-76, що доставляє невідомий вантаж.
  • Тривалість перебування Іл-76 на авіабазі становить до 3 годин, включаючи посадку, розвантаження та відліт.

На російському "Енгельсі-2" фіксують певну активність. Так, там помітили вже 12-й Іл-76, який прилітає на аеродром.

Про це пише 24 Канал з посиланням на моніторинговий канал Tracking.

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Що відбувається на аеродромі "Енгельс-2"

Моніторинговий канал повідомляє про 12-й Іл-76, який прилітає на "Енгельс-2".

Там вказали, що транспортні Іл-76 доставляють на авіабазу невідомий вантаж, який також можна побачити на супутниковому знімку за 2 червня станом на 14:48.

Вже о 16:50 борт покинув авіабазу східним курсом.

"Якщо коротко описати рейси то: відбувається посадка Іл-76 – розвантаження – покидає авіабазу. За часом це до 3 годин", – розповіли в моніторинговому пабліку.


Ситуація на авіабазі "Енгельс-2" / Фото з телеграм-каналу Tracking

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Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України провела безпрецедентну та унікальну спецоперацію з одночасного ураження 4 військових аеродромів у тилу Росії, де дислокується ворожа авіація.

Унаслідок ударів дронами було уражено 41 літак, серед яких – А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.