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24 Канал Головні новини Аеродром "Енгельс", НПЗ та нафтобаза: у ЗСУ розкрили деталі нічної атаки по Росії
2 серпня, 10:30
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Оновлено - 10:50, 2 серпня

Аеродром "Енгельс", НПЗ та нафтобаза: у ЗСУ розкрили деталі нічної атаки по Росії

Анастасія Колеснікова

У ніч проти 2 серпня Сили оборони атакували кілька важливих для окупантів об'єктів. Серед них – нафтопереробний завод, нафтобаза і військовий аеродром.

У Генштабі підбили підсумки нічної атаки на Росію.

Які цілі уражені в Росії?

Так, було завдано удару по НПЗ "Саратовський" у Саратові. На території підприємства виникла пожежа. Масштаби збитків ще встановлюються. 

Саратовський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Поволжя. Він переробляє близько 7 мільйонів тонн нафти на рік. Завод задіяний у забезпеченні потреб ВПК Росії. 

Також під атакою опинився аеродром "Енгельс" у Саратовській області. На території летовища внаслідок влучання спалахнула пожежа. 

Аеродром "Енгельс" є однією з основних баз для бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160. 

Окрім того, уражено нафтобазу "Людиновська" у Людинові, що у Калузькій області. 

Цю нафтобазу використовують для зберігання та постачання паливно-мастильних матеріалів, зокрема для забезпечення потреб російської армії.

Атаки зазнали й інші об'єкти: 

  • місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі Навлі (Брянська область);
  • пункти управління БпЛА противника у районах Ольхожемчугова (Курська область), Берестка (Донецька область), Січневого (Дніпропетровської області) та Яблукового (Запорізька область). 

Зауважимо, що українські дрони також вдарили по логістичному центру Wildberries у Новосімейкино, що у Самарській області. Після атаки склад припинив існувати.

Цей логістичний комплекс площею 178 600 метрів квадратних є одним із ключових хабів компанії у Поволжі. 

Цікаво, що його місцерозташування видали самі росіяни, розмістивши неподалік інсталяцію з прапором і літерами "Z" та "V" – символами агресії проти України.

Повідомляється, що безпілотники долетіли і до Уфи, уразивши Уфимський НПЗ "Башнафти" – один із найбільших нафтопереробних заводів Росії.

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