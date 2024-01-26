Звідси злітають Ту-95мс бомбити міста: у мережі показали супутникові знімки аеродрому "Енгельс"
Джерело:monitoring
У мережі показали супутникові знімки аеродрому "Енгельс-2", що у Саратовській області. На ньому наразі вдалося зафіксувати 9 одиниць російської авіації.
Водночас підготовки до ракетних обстрілів не зафіксовано. Однак варто пам'ятати, що ворог підступний і не зупиниться ні перед чим.
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Ситуація на "Енгельсі"
У мережі з'явилися супутникові знімки аеродрому “Енгельс-2, на яких мона побачити розміщення російської військової авіації. Зазначається, що станом на 23 січня 2024 року на аеродромі перебувало:
- 6х Ту-95мс;
- 2х Ту-160;
- 1х Іл-76/78.
Додатково на супутникових знімках можна побачити арсенал ракетної зброї. Моніторингові канали зазначають, що підготовки до ракетних ударів не відмічено.
Яка обстановка на російському аеродромі "Енгельс-2": дивіться фото
Російські обстріли
- Країна-агресорка продовжує здійснювати масовані атаки, однак противник давно утримується від ударів "Калібрами". Наталія Гуменюк зазначила, що причиною є те, що окупанти мають труднощі з обслуговуванням агрегатів, звідки випускають ці ракети, а також із їх завантаженням.
- Росіяни почали випускати по Україні ракети прямо з конвеєра – на них знайшли помітки, які підтверджують, що вони були виготовлені в кінці 2023 року. Окупаційна армія наразі не може накопичувати багато озброєння. Тому вся зброя, яку зараз виробляють, одразу відправляють на фронт та застосовують проти України.
- Політтехнолог Борис Тизенгаузен зазначив, що під час ракетної атаки 23 січня 2024 року росіяни запустили меншу кількість ракет, але підіймали більше літаків. З цього стає зрозуміло, що стратегічна авіація ворога зношується