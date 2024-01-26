Звідси злітають Ту-95мс бомбити міста: у мережі показали супутникові знімки аеродрому "Енгельс"

У мережі показали супутникові знімки аеродрому "Енгельс-2", що у Саратовській області. На ньому наразі вдалося зафіксувати 9 одиниць російської авіації.

Водночас підготовки до ракетних обстрілів не зафіксовано. Однак варто пам'ятати, що ворог підступний і не зупиниться ні перед чим.

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Ситуація на "Енгельсі"

У мережі з'явилися супутникові знімки аеродрому “Енгельс-2, на яких мона побачити розміщення російської військової авіації. Зазначається, що станом на 23 січня 2024 року на аеродромі перебувало:

6х Ту-95мс;

2х Ту-160;

1х Іл-76/78.

Додатково на супутникових знімках можна побачити арсенал ракетної зброї. Моніторингові канали зазначають, що підготовки до ракетних ударів не відмічено.

Яка обстановка на російському аеродромі "Енгельс-2": дивіться фото

Російські обстріли