Прив'язані, наче якорем: Жданов сказав, чому Росії важко перебазувати літаки з "Енгельса"

У грудні на російський аеродром "Енгельс" завітала "бавовна". Попри те, що потенційна загроза для бомбардувальників зберігається, Росія й далі використовує цю авіабазу.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у стрімі на своєму ютуб-каналі, повідомляє 24 канал. За його словами, перебазувати російські військові літаки на інші аеродроми дуже складно.

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Жданов наголосив, що, зокрема, Росія не може передислокувати свої літаки на аеродром Мачулищі у Білорусі.

Це (передислокація у Мачулищі – 24 канал) однозначно неможливо. Ту-22М3, Ту-95, Ту-160 – це стратегічні бомбардувальники. Це важкі літаки далекого радіусу дії, які мають ряд особливостей в експлуатації та обслуговуванні,

– розповів військовий експерт.

Як зазначив Жданов, наприклад, російські літаки Ту-22М3 перебувають у Курській області. Саме там розташована їхня база, звідки літаки злітають, аби завдавати ударів по Україні.

"Раніше вони також завдавали ударів з повітряного простору Білорусі. Однак зараз удари завдаються лише з повітряного простору Росії – з Курської або Брянської області", – сказав військовий експерт.

Чому "Енгельс" важливий для російської стратегічної авіації

Аеродром біля міста Енгельс Саратовської області – це найбільша база стратегічної авіації Росії.

"Енгельс" – це базовий аеродром для літаків Ту-95 та Ту-160. Вони просто до нього прив'язані, наче якорем,

– наголосив Жданов.

За його словами, значення аеродрому обумовлюється кількома факторами.

Саме там розташоване найбільше сховище авіаційного палива, яке використовують російські бомбардувальники.

У "Енгельсі" зосереджена вся база для ремонту та обслуговування цих літаків, а також весь персонал.

Окрім того, саме там зберігаються ракети, які несуть Ту-95 та Ту-160. Також там розміщена вся система з обслуговування цих ракет та приведення їх у бойовий стан.

Олег Жданов розповів, чому аеродром "Енгельс" важливий для Росії: дивіться відео

Особливості злітної смуги для бомбардувальників

Окрім того, як пояснив військовий експерт, не кожен аеродром підійде для російських бомбардувальників ще й за характеристиками злітно-посадкової смуги.

Довжина та вантажопідйомність злітної смуги для важких літаків має бути великою. Адже літак підіймається з максимальною вагою, тобто заправлений, ще й з ракетами,

– сказав Жданов.

Він додав, що, наприклад, Ту-95 може злітати, маючи 8 ракет. І навіть якщо повітряне судно використає усе паливо, його посадкова вага також може бути значною. Адже літак може сідати, не запустивши ракети.

"Тому посадкова смуга має бути великою і все це витримувати", – зауважив Жданов.

Скільки часу треба для передислокації російських літаків

Військовий експерт наголосив, що саме через це росіяни не можуть просто так перебазувати свої бомбардувальники в інше місце.

"Перебазування авіації – це не один місяць роботи. Це може зайняти навіть понад рік", – сказав Жданов.

"Бавовна" на аеродромі біля Енгельса: коротко