Зовсім не "навчальна авіабаза": у ЗМІ пояснили, які літаки були на аеродромі "Ханская"

Сили оборони успішно уразили аеродром "Ханская" в Адигеї. Російські пропагандисти стверджують, що там буцімто була навчальна військова база, проте це зовсім не відповідає дійсності.

Як пише Defence Express, російський аеродром розташований за 400 кілометрів від лінії фронту. Окупанти згадують авіабазу "Ханская" як навчальну з військовим училищем, однак на летовищі базувалися бойові винищувачі.

До теми У момент атаки на аеродромі "Ханская" було майже 60 різних літаків і вертольотів, – джерела

Чому "Ханская" не навчальна авіабаза

У ніч на 10 жовтня Сили оборони успішно атакували російську авіабазу "Ханская". Про успішну атаку свідчать ефектні відео та фото з місця подій, а також сервіс моніторингу пожеж від NASA.

Традиційно, російська влада стверджує, що буцімто унаслідок атаки нічого не постраждало, вибухи на складі з боєприпасами замовчуються, а офіційно повідомляють лише про пожежу. Водночас жителів селища Роднікове, яке розташоване поруч з аеродромом чомусь евакуювали.

Російська пропаганда стверджує, що "Ханская" – це нібито 272-га навчальна авіабаза, яка є аеродромом Краснодарського авіаційного училища. Втім, журналісти Defence Express наголошують, що летовище – це повноцінний військовий об'єкт, де розташовані бойові літаки російської армії.

Посилаючись на супутникові знімки від ESA, у ЗМІ наголошують, що розміри навчальних машин не збігаються з тими літаками, які дійсно були на базі "Ханская".

Розміри російських бойових машин типу Су-30, Су-34 та Су-35 дуже сильно відрізняються від розмірів навчально-тренувальних L-39 (розмах крила 15 метрів проти 9,5 метра). Ба більше, більшість російських винищувачів та фронтових бомбардувальників має блакитний камуфляж. І на супутниковому знімку за 6 жовтня на авіабазі помічено 12 таких літаків, що точно відповідає штатній чисельності ескадрильї тактичної авіації,

– наголосили журналісти.

Наразі складно назвати точно, про які саме літаки мовиться. Втім, у ЗМІ припускають, що найближчим часом з'являться нові та якісніші супутникові знімки. Вони дозволять оцінити реальний масштаб ураження та наслідки атаки українських дронів.