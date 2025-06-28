Де розташований аеродром "Кіровське", який СБУ атакувала 28 червня: показуємо на карті
- СБУ успішно атакувала військовий аеродром "Кіровське", знищивши кілька ворожих гелікоптерів та комплекс "Панцир-С1".
- Аеродром розташований поблизу селища Кіровське, на південь від села Красносільське в окупованому Криму.
У ніч на суботу, 28 червня, СБУ провела успішну операцію в тимчасово окупованому Криму. Безпілотники атакували військовий аеродром "Кіровське", завдавши противнику втрат.
Йдеться про декілька гелікоптерів і ракетно-гарматний комплекс. Де розташований уражений об'єкт окупантів, показує на карті 24 Канал.
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СБУ атакувала аеродром "Кіровське"
Унаслідок українського удару підтверджено знищення багатоцільових та ударних гелікоптерів Мі-8, Мі-26 та Мі-28, а також самохідного зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1".
Аеродром "Кіровське" розташований поблизу однойменного селища в окупованому Криму, південніше села Красносільське.
Де розташований аеродром "Кіровське": дивіться на карті
Нагадаємо, напередодні СБУ разом із ССО провели спецоперацію на аеродромі "Маринівка" у Волгоградській області Росії. Унаслідок атаки далекобійних дронів знищено 2 російські бомбардувальники СУ-34, ще 2 винищувачі пошкоджено.
Окрім того, розпочалася пожежа техніко-експлуатаційної частини аеродрому, що є критично важливою інфраструктурою військового об’єкта. Саме там ворог готує літаки до польотів, здійснює їхнє поточне обслуговування та ремонтні роботи.