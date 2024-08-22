Де розташований аеродром "Маринівка", який атакували дрони: показуємо на карті

У Волгоградській області прогриміли потужні вибухи вночі 22 серпня. Окупанти скаржаться на атаку дронів. Спалахнула сильна пожежа на аеродромі "Маринівка".

Місцеві жителі скаржаться на вибухи, кажуть, що нібито можлива евакуація. Де розташований цей російський аеродром – показує 24 Канал.

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Аеродром "Маринівка" на карті

Цієї ночі жителі Калачівського району у Волгоградській області повідомляли про серію потужних вибухів. Їх чули близько 03:30.

Місцеві з різних районів нарахували від 6 до 10 сильних "хлопків". Спалахнула пожежа. Так, горить російський аеродром.

Пожежа на аеродромі "Маринівка" / Фото з мережі

"Маринівка" – військовий аеродром, розташований в селищі Октябрський неподалік від села Маринівка в Волгоградській області. За відкритими даними, на ньому базуються літаки-розвідники Су-24МР і бомбардувальники Су-24М.

Де розташований аеродром "Маринівка": дивіться на карті

Зауважимо, що від аеродрому "Маринівка" до крайньої точки України на Сході, – села Рання Зоря Луганської області – близько 450 кілометрів; до Харкова – понад 750; до Києва – більш ніж 1200; Дніпра – понад 800.