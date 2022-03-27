Аеродром Мелітополя впевнено "наздоганяє" Чорнобаївку: Арестович заявив про втрати росіян

Українські військові ведуть бої з російськими окупантами. Схоже, Збройні Сили України вчергове завдали ворогу втрат на аеродромі в Мелітополі.

4:0. Сьогодні

Відповідний натяк у своєму фейсбуці зробив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Він написав, що аеродром Мелітополя наздоганяє Чорнбаївку.

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Зі слів Арестовича, можна припустити, що українські військові вчетверте поспіль розгромили ворога в Мелітополі. Окупанти начебто зазнали втрат 27 березня.

До речі, аеродром Мелітополя впевнено наздоганяє Чорнобаївку. 4:0. Сьогодні,

– написав Арестович.

Зауважимо, що мелітопольський загін територіальної оборони провів успішну наступальну операцію. Завдяки цьому вдалося почати звільняти населені пункти Запорізької області.

Також відомо, що в тимчасово окупованому Мелітополі 70 російських військових збунтувалися проти свого злочинного керівництва.

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