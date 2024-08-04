Удар по аеродрому "Морозовськ": у районі летовища ввели режим надзвичайної ситуації

Сили оборони 3 серпня атакували російський аеродром "Морозовськ" у Ростовській області, внаслідок чого було влучання в склади, де зберігалися керовані авіаційні бомби. Після цього росіяни оголосили в районі летовища режим надзвичайної ситуації.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Наразі на місці влучання на аеродромі "Морозовськ" працюють російські рятувальники, передає 24 Канал.

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У районі аеродрому "Морозовськ" оголосили надзвичайну ситуацію

Губернатор Ростовської області Васілій Голубєв розповів, що з ранку муніципальна робоча група узялася до обходу території аеродрому "Морозовськ", щоб оцінити збитки, завдані нічною повітряною атакою.

На цей час, за словами росіянина, нібито зафіксовано пошкодження скління у кількох соціальних об'єктах, у тому числі у школах та дитячих садках, а також у житлових будинках та виробничих приміщеннях. Голубєв сказав, що всім, чиї будинки постраждали після атаки, нібито нададуть допомогу у відновленні пошкодженого майна.

До слова, у губернатора Ростовської області і міністерства оборони Росії розійшлися дані з пропагандистських методичок стосовно кількості дронів, які атакували аеродром "Морозовськ". Так, російське міноборони писало, що вночі протиповітряна оборона російських військ збила одразу 36 безпілотників над Ростовською областю, а Голубєв прозвітував про атаку 55 безпілотниками. Різниця склала у 19 безпілотників, які, схоже, таки досягнули своєї цілі.

Причетність до атаки по аеродрому "Морозовськ" також підтвердили й у Генштабі ЗСУ. Там заявили, що інформація щодо ураження засобів ППО та авіаційної техніки ворога уточнюється, а разом із цим ударом вдалося уразити низку нафтобаз і об'єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів російських окупантів у Бєлгородській, Курській і Ростовській областях.