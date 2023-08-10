Окупанти побідкались на "атаку" аеродрому у Новофедоровці: у цьому звинуватили ЗСУ
Росіяни знову побідкались, що нібито була спроба атакувати кримський аеродром у Новофедорівці. Традиційно, у цьому звинуватили Збройні Сили України.
Атака буцімто сталася зранку сьогодні, 10 серпня. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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Росіяни заявили про нібито атаку аеродрому у Новофедоровці
Так, у країні-агресорці побідкались на те, що близько 5 ранку 10 серпня Україна нібито спробувала атакувати дронами військовий аеродром у Новофедорівці. За даними загарбників, російська ППО буцімто "запобігла атаці".
ЗСУ спробували атакувати кримський аеродром у Новофедорівці. Спроба атаки відбулася близько 5 ранку 10 серпня. Сили ППО запобігли атаці,
– заявили пропагандисти.
Окрім цього, так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развозжаєв заявив, що російський флот у взаємодії із силами ППО нібито відбив атаку безпілотників над морем на підльоті до міста. 9 із них були заглушені силами радіоелектронної боротьби, а ще 2 буцімто були збиті ППО.
Вибухи у Новофедорівці – вже не вперше
- Нагадаємо, у місті Новофедорівка, що в анексованому Криму, 20 липня очевидці повідомляли про гучні звуки вибухів. Попередньо, ці звуки лунали поблизу військового аеродрому "Саки".
- До речі, на окупованому аеродромі у Саках вже не вперше лунають потужні вибухи. Востаннє "прильоти" по летовищу відбулися 9 серпня 2022 року. Тоді внаслідок "атаки" були знищені 9 літаків російських загарбників.
- Згодом окупанти почали вигадувати різні причини вибухів. "Зупинились" нібито на тому, що на базі відбулось "порушення пожежної безпеки". Також попередньо окупанти писали про поранених та одну жертву.
- У мережі показали наслідки атаки по авіабазі в Криму. На самій авіабазі були знищені російські літаки, з яких раніше атакували Південь України. Також за кілометр від епіцентру вибуху в будинках повибивало скло у вікнах.