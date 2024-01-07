Окупанти намагаються ретельно приховати ураження аеродрому в Саках, – ЗСУ

Українські захисники 6 січня завдали успішних ударів по аеродрому в Саках. Наразі триває дорозвідка, однак окупанти намагаються ретельно приховати реальні наслідки.

Про це в ефірі телемарафону заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Вона додала, що сам факт того, як окупанти намагаються усе приховати, є доказом успішної роботи ЗСУ, передає 24 Канал.

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Аеродром – об'єкт зосередження сил ворога

Гуменюк додала, що аеродром в Саках – це значимий військовий об'єкт. Наразі окупанти ретельно намагаються приховати наслідки роботи українських захисників по об'єкту командного напрямку.

В ОК "Південь" додали, що аеродром – це також пункт зосередження сил ворога, розподілу сил та координації руху. Окрім того, на території летовища також передбачалося збереження боєприпасів.

Все, що було спрямовано на знищення потенціалу ворога, воно саме й відпрацювало. Тому будемо сподіватися, що дорозвідуванні дані будуть максимально об'ємними,

– додала Гуменюк.

В ISW проаналізували удари по об'єктах в Криму

Українські захисники 4 та 6 січня успішно уразили низку важливих об'єктів окупантів – військову частину, командний пункт, аеродром тощо. В Інституті вивчення війни наголосили, що повідомлення від ЗСУ та російських так званих "воєнкорів" підтверджують, що українські ракети та безпілотники успішно оминають системи ППО, які окупанти зосередили на півострові.

Ці повідомлення вказують на те, що українські ракети та безпілотники проникають крізь російську систему протиповітряної оборони в окупованому Криму та успішно вразили деякі намічені цілі. Пов'язаний з Кремлем відомий російський військовий блогер повідомив, що Сили оборони завдають ударів, спрямованих на послаблення російської системи ППО над окупованим Кримом,

– мовиться у звіті.

Разом з тим, в ISW наголосили, що поки не беруться оцінювати мету поточної кампанії українських військових. Аналітики у звіті додали, що влітку 20233 року Сили оборони також завдавали ударів по російській військовій інфраструктурі на окупованому півострові. У результаті Силам оборони вдалося дещо послабити можливості окупантів в Криму.