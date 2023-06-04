Під час тривоги "бавовна" прилетіла на аеродром у Джанкої: росіяни плачуться про початок війни

Під час нічної тривоги неспокійно було у тимчасово захопленому Криму. В місті Джанкой пролунали кілька потужних вибухів. Причина – начебто, безпілотник.

Окупанти переконують, що їх сили ППО збили усі невідомі цілі. Також заявили, що внаслідок збиття дрона в Джанкої пошкоджень зазнали кілька приватних будинків, на місці, мовляв, працюють екстрені служби.

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Окупанти кажуть про ворожий дрон

Згодом так званий радник призначеного Росією голови півострова Олег Крючков теж повідомив, що у Джанкої на півночі анексованого Криму збили дрон.

"Попередньо. Джанкой. Збитий безпілотник. Є пошкодження скління у кількох будинках приватного сектора. Усі служби працюють", – написав він, пообіцявши "усі подробиці зранку".

За даними телеграм-каналів, постраждалих немає.

Сезон "бавовни" триває

В ефірі телемарафону речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк пояснила, що в Криму просто триває сезон "бавовни".

"Сезон триває. Крим має відчувати, що Крим – це Україна. Усе, що ми посіяли, ми зберемо", – зазначила Наталія Гуменюк.

Тож, дуже імовірно, що окупанти знову десь курили не в тому місці, чи порушили правила безпеки. Втім, про роботу ППО, як вони заявляють, схоже таки не йдеться. А ось про результати "бавовни" скоро буде відомо більше деталей.

Панікують, що почалась війна в Криму

Натомість місцеві продовжують панікувати та не розуміти, що відбувається. В телеграм-каналах спамлять повідомленнями про вибухи.

А ось росіянин записав відео, як йому здалось, що почалась війна в Криму.

Заради справедливості додамо, що паніка росіян, які поселились на півострові, дещо зрозуміла. Як сказала, Гуменюк, сезон "бавовни" триває, а влітку обіцяють "високий сезон".

Так, 26 травня у мережі з'явився загадковий відлік з попередженням для Кримського мосту. Якщо вірити табло, то з Кримським мостом щось може статися 12 червня о 23:00 за Києвом. Власне, варто зауважити, що 12 червня країна-терорист відзначає так званий "день Росії".