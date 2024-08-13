У ВМС пояснили, скільки аеродромів росіяни використовують у Криму та як саме

Російська армія і досі продовжує використовувати аеродроми у тимчасово окупованому Криму. Це відбувається попри те, що ефективність у залучення цих летовищ до бойових операцій знизилася.

Про це в етері телемаратону заявив речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Він пояснив, що діяльність деяких аеродромів у Криму взагалі зведена до мінімуму, передає 24 Канал.

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Що розповів Плетенчук про діяльність ворожих аеродромів в Криму

За словами речника ВМС, у Криму російські військові використовують за призначенням щонайменше п'ять аеродромів. Однак два з цих летовищ уже не мають того навантаження, яке було на початку повномасштабного вторгнення, адже втрати окупантів в техніці призвели до значного скорочення їхньої діяльності.

Фактично зведено до мінімуму діяльність цих аеродромів,

– пояснив Плетенчук.

Він також підкреслив, що окупаційні сили в Криму могли б використовувати більше аеродромів на півострові. Однак вони воліють продовжувати операції на цих аеродромах.

"Передислокувати авіацію кудись на материкову частину так званої Росії вони (окупанти – 24 Канал) не хочуть з якихось тактичних міркувань, тому продовжують використовувати саме ці аеродроми", – сказав Дмитро Плетенчук.

До слова, 26 липня під атаку потрапив аеродром у Саках, що в тимчасово окупованому Криму. Це була спільною операцією ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими частинами Сил оборони. Внаслідок атаки є пошкодження авіації ворога.